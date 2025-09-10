יום רביעי, 10.09.2025 שעה 13:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

יש תחליף: מכבי תל אביב תצא לטורניר בבלגרד

הצהובים מצאו אלטרנטיבה כהכנה לעונה הקרובה: הקבוצה של עודד קטש תפגוש את פרטיזן, פאוק וסנט פטרסבורג. זאת אחרי ביטול ההשתתפות בטורניר בדובאי

|
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

מכבי ת”א עמדה להשתתף בטורניר בדובאי כהכנה לעונה הקרובה, אבל אז השתנו התוכניות שלה. הקבוצה של עודד קטש כבר מצאה תחליף והיא תצא לטורניר בבלגרד, סרביה, שם תפגוש את פרטיזן בלגרד, פאוק סלוניקי וזניו סנט פטרסבורג.

כידוע, מכבי ת”א הודיעה על ביטול הטורניר בדובאי והוסיפה שהמועדון בודק חלופות אחרות, כשלשאלה האם הצהובים סולקו מהטורניר, במועדון בחרו שלא להגיב. יש לציין שהקבוצה בדקה לארח את משחקי היורוליג בדובאי לאחר לחץ מצד הספונסר.

הביטול הגיע עוד לפני תקיפת ישראל בקטאר ומשיקולים ביטחוניים ופוליטיים. הייתה בעיה גדולה סביב הטורניר בדובאי עוד לפני כן ולכן הוא ירד מהפרק בסופו של דבר מבחינת הצהובים.

קלאודיו קולדבלה ושמעון מזרחי (שחר גרוס)קלאודיו קולדבלה ושמעון מזרחי (שחר גרוס)

מכבי תל אביב הייתה אמורה להשתתף בטורניר, שכלל בין היתר את צסק"א מוסקבה מרוסיה ובשיקטאש מטורקיה. במסגרת הטורניר, היא הייתה אמורה לפגוש ביום שישי הקרוב את בשיקטאש, ביום שבת את צסק"א ובשבוע הבא את המארחת דובאי.

כך או כך, מכבי ת"א תפתח את היורוליג ב-30 לספטמבר במפגש עם אנדולו אפס הטורקית ולאחר מכן תשחק מול פאריס. במחזור השלישי יגיע הדרבי המסקרן מול הפועל ת"א.

