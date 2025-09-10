יש תחליף: מכבי תל אביב תצא לטורניר בבלגרד

מכבי ת”א עמדה להשתתף בטורניר בדובאי כהכנה לעונה הקרובה, אבל אז השתנו התוכניות שלה. הקבוצה של עודד קטש כבר מצאה תחליף והיא תצא לטורניר בבלגרד, סרביה, שם תפגוש את פרטיזן בלגרד, פאוק סלוניקי וזניו סנט פטרסבורג.

כידוע, מכבי ת”א הודיעה על ביטול הטורניר בדובאי והוסיפה שהמועדון בודק חלופות אחרות, כשלשאלה האם הצהובים סולקו מהטורניר, במועדון בחרו שלא להגיב. יש לציין שהקבוצה בדקה לארח את משחקי היורוליג בדובאי לאחר לחץ מצד הספונסר.

הביטול הגיע עוד לפני תקיפת ישראל בקטאר ומשיקולים ביטחוניים ופוליטיים. הייתה בעיה גדולה סביב הטורניר בדובאי עוד לפני כן ולכן הוא ירד מהפרק בסופו של דבר מבחינת הצהובים.

קלאודיו קולדבלה ושמעון מזרחי (שחר גרוס)

מכבי תל אביב הייתה אמורה להשתתף בטורניר, שכלל בין היתר את צסק"א מוסקבה מרוסיה ובשיקטאש מטורקיה. במסגרת הטורניר, היא הייתה אמורה לפגוש ביום שישי הקרוב את בשיקטאש, ביום שבת את צסק"א ובשבוע הבא את המארחת דובאי.

כך או כך, מכבי ת"א תפתח את היורוליג ב-30 לספטמבר במפגש עם אנדולו אפס הטורקית ולאחר מכן תשחק מול פאריס. במחזור השלישי יגיע הדרבי המסקרן מול הפועל ת"א.