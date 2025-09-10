יום רביעי, 10.09.2025 שעה 12:16
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"פתיחת העונה רעה, אין לנו מה לדבר על תארים"

מאמן אתלטיקו מדריד, דייגו סימאונה, דיבר בראיון פתוח בספרד: "מעדיף לשחק גרוע ולהשיג נקודות". וגם: האם הוא הגנתי מדי ונגד מי הכי אוהב לשחק?

דייגו סימאונה (IMAGO)
אתלטיקו מדריד פתחה את העונה רע מאוד, כשהיא עם שתי נקודות בלבד אחרי שלושה מחזורים. מאמן הקבוצה, דייגו סימאונה, התראיין בספרד ודיבר על מצבה הנוכחי של הקבוצה בתחילת העונה. למרות פתיחת העונה החלשה, סימאונה מבטיח שהקבוצה תחזור למסלול הניצחונות.

אפשר לדבר כרגע על זכייה בתארים?
"כרגע, לדבר על זכייה בתארים לא יהיה טוב עבור אלו מאיתנו שהם אוהדי אתלטיקו. אנחנו צריכים להתמקד בצמיחה של הקבוצה. כמובן, אני רוצה לזכות בתארים, ברור".

מה דעתך על פתיחת העונה החלשה?
"נראה שהכל הולך רע, אבל לא הכל רע. אני לא רוצה להצדיק את שתי הנקודות מתוך תשע, כי אין הצדקה. אני חי בשביל נקודות, ואני מעדיף לשחק גרוע ולהרוויח נקודות. עכשיו אנחנו לא משחקים כל כך גרוע, אבל יש לנו מעט נקודות".

אתה חושב שהפתיחה הזאת תקלקל לכם את הסיכוי לאליפות?
"שנה שעברה היינו 10 נקודות מאחורי ברצלונה ובדצמבר היינו ראשונים. עכשיו יש מעט נקודות. אנחנו מקבלים את הביקורת, וזה הוגן, כי לא הרווחנו את הנקודות שיכולנו להשיג, אבל הדבר הכי חשוב הוא למצוא את הקבוצה ולהשתפר”.

אתה מרוצה מהסגל?
"אני אוהב את הסגל. ההגעה של ניקו גונזאלס מאזנת את הסגל ונותנת לנו יותר אפשרויות. הוא צריך זמן להראות את היכולות שלו ואני מאמין בסגל".

אתה מרגיש שהתפקיד שלך מוגן?
"אני לא מרגיש ככה. כדורגל הוא כדורגל. הדבר הכי נורמלי עבור מאמנים הוא להשתנות. מבחינתי, הדבר הלא נורמלי הוא להיות עם קבוצה כל כך הרבה זמן. היה לנו המזל לעבוד עם אנשים שעזרו לי".

נגד איזו קבוצה אתה הכי אוהב לשחק?
"ברצלונה. כי הם תוקפים טוב, יש להם ישירות, שחקני כנף חשובים. יש להם קבוצה נהדרת והם משחקים כקבוצה. המאמנים הטובים ביותר הם אלה שמצליחים להוציא את המיטב מכל שחקן".

אם היית בברצלונה, איך היית משחק?
"אני לא שם. אנחנו לא משחקים כל כך גרוע. הדבר הכי טוב שיכול לקרות לקבוצה כמו שלנו הוא לנצל את המאפיינים של השחקנים".

אתה מאמן הגנתי?
"אני מחשיב את עצמי כמאמן. השאלה אם אני הגנתי היא משעממת. אתה יכול להגן עם הכדור במשך 80 דקות ולתקוף שלוש פעמים, וזה התקפי או הגנתי? ריאל מדריד שונה מברצלונה והם עדיין מנצחים".

אתה מושפע מפתיחת הלה ליגה?
"כן. אני בן אדם, ויש לי רגשות, וזה כואב, והאחריות הולכת וגדלה. האחריות שאני מרגיש כלפי האנשים שסומכים עלינו היא עצומה. השלב הזה עולה לנו ביוקר".

אתה מפחד לאבד את החום של המטרופוליטנו?
"אני אסיר תודה לחלוטין לאוהדי אתלטיקו. הם חלק חשוב מהמועדון ומהקבוצה. כשיש את האוהדים במשחקים, דברים קורים".

מה דעתך על השופטים השנה?
"יצאנו ביתרון בוויטוריה. מהלך שה-VAR היה יכול לראות הפוך. אני מקווה שנוכל לעזור לשופטים כדי שהכל יהיה זורם וקל יותר. אנסה להתנהג טוב יותר, כפי שאני עושה".

מה לגבי גריזמן ותפקידו החדש?
"חשוב שהוא כאן. הוא וקוקה הם הנשמה של הקבוצה. הם איתנו הכי הרבה זמן, במיוחד קוקה. הם יודעים שאנחנו צריכים אותם והם מגיבים בצורה נפלאה".

אתה קורא את הביקורות?
"אני כמעט ולא קורא כלום. הביקורת עכשיו היא הוגנת. המציאות היא שאני צריך לשפר את הקבוצה. אם הביקורת היא על כדורגל, אני מבין אותה ולפעמים מסכים".

כשג'וליאנו, בנך, כובש, אתה מרגיש מאושר יותר?
"לא, כי זה שער של אתלטיקו. הוא הצליח להשתלב ולהרגיש את המקום שלו. הוא נתן הרבה יותר ממה שציפיתי".

מה הקושי בתחרות מול ריאל וברצלונה?
"הדברים הטובים שהשגנו ב-14 השנים האחרונות הם בזכות המורשת של מי שעבד קשה והשאיר לנו את המורשת. אנחנו מתמודדים מול ראפיניה, לאמין ימאל, לבנדובסקי, אמבפה, ויניסיוס. אם ניתן 110%, אנחנו יכולים להתמודד; אם ניתן 80%, אנחנו לא יכולים".

למה הקבוצה נסוגה כשהיא עולה ליתרון?
"זה אתגר עבורנו השנה לשנות את הדרך שבה השחקנים רואים דברים. לא תמיד זה המצב עם כל הקבוצות. ברצלונה של צ'אבי ניצחה משחקים רבים 0:1. בשנה שעברה כבשנו 113 שערים".

מה לגבי המקום השלישי בלה ליגה?
"אני יודע שאנחנו חייבים להשיג יותר. אני מנסה לא להרגיש בנוח עם זה, לא להירגע. האם אני שמח להיות שלישי? לא, זה לא משמח אותי, אבל למועדון זה חשוב ביותר. כשהגעתי הייתי שמח כי ניצחנו, עכשיו ניצחון הוא הקלה בשבילי".

