בוליביה עלתה לפלייאוף אחרי 0:1 על ברזיל

מוקדמות המונדיאל של דרום אמריקה הסתיימו הלילה (בין שלישי לרביעי) עם הפסדים של ברזיל וארגנטינה, וניצחון גדול של קולומביה על ונצואלה עם הצגה של לואיס סוארס. בסופו של דבר, בוליביה שהפתיעה את הסלסאו, השיגה את הכרטיס לפלייאוף על חשבון ונצואלה. אלופת העולם, אקוודור, קולומביה, אורוגוואי, ברזיל ופראגוואי העפילו עוד לפני כן.

בוליביה – ברזיל 0:1

הפתעת הלילה שייכת ללא ספק לבוליביה, שוסידרה לעצמה את המקום בפלייאוף העלייה למונדיאל ותקבל הזדמנות להעפיל אליו לראשונה מזה 32 שנים. מיגליטו היה האיש המרכזי של בוליביה וחתם מחצית ראשונה דומיננטית עם פנדל מדויק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. על אף ניסיונות מאוחרים של ראפיניה, ז’ואאו פדרו ואסטבאו, ברזיל לא הצליחה לכבוש בגובה של לה פאס.

ונצואלה – קולומביה 6:3

המארחת הגיעה למחזור האחרון כשהכל תלוי בה, אבל התרסקה בבית עם תבוסה ופספסה את הכרטיס לפלייאוף. המשחק נפתח בסערה עם שלושה שערים תוך 12 דקות וסיים מחצית ראשונה מטורפת ב-2:2. המחצית השנייה הייתה תצוגת יחיד של לואיס סוארס, עם שלושה שערים תוך 17 דקות שחתמו רביעייה אישית ראשונה אי פעם שלו בנבחרת. קולומביה סיימה במקום השלישי, ואילו ונצואלה תאלץ להמתין לפחות עד 2030 כדי לנסות להעפיל למונדיאל לראשונה בתולדותיה.

אקוודור – ארגנטינה 0:1

ללא ליאו מסי, אלופת העולם הופתעה במשחק חסר חשיבות. אנר ולנסיה כבר בפנדל בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, אמיליאנו מרטינס מנע מאקוודור לכבוש יותר שערים וההתקפה של ארגנטינה לא תיפקדה. שתי הנבחרות סיימו את המשחק בעשרה שחקנים, כשניקולס אוטמנדי הורחק בדקה ה-30 ומויסס קאייסדו בדקה ה-50.

שחקני נבחרת ארגנטינה מאוכזבים (IMAGO)

פרו – פראגוואי 1:0

המארחים סיימו קמפיין כואב במיוחד עם הפסד ביתי. השער היחיד במשחק הגיע כשמתיאס גלארסה סיים מהלך קבוצתי נהדר כדי להביא לפראגוואי ניצחון.

במשחק נוסף: צ’ילה – אורוגוואי 0:0.