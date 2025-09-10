יום רביעי, 10.09.2025 שעה 01:24
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

בשל המצב: מכבי ת"א לא תשתתף בטורניר דובאי

בעקבות החיסול שישראל ביצעה בקטר, המועדון הצהוב, שהיה אמור להשתתף בטורניר ההכנה ליורוליג, הודיע שיחפש חלופות אחרות. האם הקבוצה של קטש סולקה?

|
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

המצב הביטחוני המתפתח לאחר החיסול שישראל ביצעה בקטאר הביא השפעה גדולה, כאשר טורניר ההכנה של מכבי תל אביב שהיה אמור להתקיים באיחוד האמירויות בעוד יומיים, בוטל, כשהמועדון הצהוב הודיעה על כך הלילה (בין שלישי לרביעי).

כאמור, מכבי תל אביב הודיעה על ביטול הטורניר, כאשר הוסיפה שהמועדון בודק חלופות אחרות, כשלשאלה האם הצהובים סולקו מהטורניר, במועדון בחרו שלא להגיב. יש לציין שהקבוצה בדקה לארח את משחקי היורוליג בדובאי לאחר לחץ מצד הספונסר.

כזכור, מוקדם יותר תקפו מטוסים של חיל האוויר התכנסות של ארגון הטרור חמאס בקטאר, כשהמהלך הצבאי כוון נגד בכירי חמאס שנמצאים במדינה ולאחר מכן, איחוד האמירויות גינתה את ישראל ולמעשה הביעה סולידריות עם קטר.

מכבי תל אביב הייתה אמורה להשתתף בטורניר, שכלל בין היתר את צסק"א מוסקבה מרוסיה ובשיקטאש מטורקיה. במסגרת הטורניר, היא הייתה אמורה לפגוש ביום שישי הקרוב את בשיקטאש, ביום שבת את צסק"א ובשבוע הבא את המארחת דובאי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?" נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */