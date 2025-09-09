הפועל ראשל״צ ורמה״ש ייפגשו בגמר גביע ווינר

התואר הראשון של עונת הכדוריד. ביום שישי ייפגשו האלופה הפועל ראשל"צ וסגניתה א.ס רמת השרון במשחק הגמר, שייערך בנחלת יהודה. מפגש ראשון ומסקרן העונה גם על הקווים, בין עומרי מימון לאח עידן מימון.

האלופה הדיחה הלילה את מחזיקת הגביע במפעל, הפועל אשדוד (ועדיין, מחזיקת גביע המדינה), עם 33:37. רמת השרון ניצחה בתיכונט את מכבי ת"א 30:34. הפועל ראשל"צ חוזרת למעמד הגמר במפעל לראשונה מאז עונת 2013-14 (אז היא ניצחה בגמר את מכבי ת"א 27:28). רמת השרון תרשום גמר שלישי ברציפות (ניצחה לפני שנתיים את אשדוד, ונוצחה מולה בעונה שעברה).

הפועל ראשל"צ - הפועל אשדוד 33:37 (16:17)

השתיים נפגשו באותו המעמד בפתיחת העונה שעברה. אשדוד ניצחה אז בנחלת יהודה, ולבסוף זכתה בתואר הראשון. ההמשך כבר כלל חלוקה - הפועל ראשל"צ הניפה בסיום העונה את צלחת האליפות. אשדוד הדיחה אותה בדרך לזכייה בגביע המדינה, אחרי דרמה נהדרת בחצי הגמר.

איבן קראצ'יץ' ומיכאיל ז'ילה מהמפגש הערב (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

האלופה ששמרה על מרבית שחקני הסגל מהעונה שעברה וביצעה שינוי מרכזי על הקווים עם מינויו של עומרי מימון, פגשה את אשדוד, שביצעה מספר שינויים מרכזיים וממשיכה עם אולג בוטנקו על הקווים. אשדוד פתחה טוב והוליכה בדקות הפתיחה, אבל הפועל ראשל"צ השתלטה על העניינים - הפכה ועלתה ליתרון ראשון משמעותי של 11:14 (22'). אשדוד סגרה אותו למינוס שער בהפסקת המחצית. האלופה שוב הצליחה לברוח ליתרון 27:31 (48'), ולבסס לעצמה את הניצחון. בדקת הסיום אור ממן מאשדוד הורחק בכרטיס אדום.

אסף שרון הוביל את הפועל ראשל"צ עם 6 שערים, איבן קראצ׳יץ׳, בן גונן, דור קלדרון ותומר בודנהיימר 5 כ״א, יונתן פלח וליאור גורמן 4 כ״א, נדב חביב 2 וטל אקשטיין 1. סבטיסלב ורקיץ׳ הצטיין עם 14 עצירות ב-33 אחוזים. כבשו לאשדוד: אולכסנדר טילטה 9, מיכאיל ז'ילה 8, איתי סויסה 6, אורוש טודורוביץ' 4, אור רחימוב ולו אקסבורד 2 כ"א. סבנביורן פטורסון סיים עם 9 עצירות. שפטו דודי ינקו ושרון בן שושן.

מכבי ת"א - א.ס רמת השרון 34:30 (15:15)

הצהובים-כחולים נראו טוב בשני המשחקים הראשונים במפעל, שבהם ניצחו את מכבי ראשל"צ ואת באר שבע. רמת השרון על אף סדרת פציעות של שחקנים מרכזיים - ידעה לגבור על בני הרצליה ועל עירוני רחובות. הערב, בתיכונט, ושוב בסגל חסר, סגנית האלופה פתחה טוב והוליכה לאורך המחצית הראשונה ביתרון של שער-שניים (12:10, דקה 20').

מכבי ת"א השוותה בירידה להפסקה. החניכים של עידן מימון שןב לקחו את ההובלה, ועלו ליתרון 22:25 (47'). הצהובים של חן פומרנץ נצמדו, אבל האורחת עלתה ליתרון השיא שלה (4 שערים) בדקת הסיום - שמבין מצטייניה היה יהלי טל המרכז בן ה-17, שכבש 4 שערים.

גיא רש ארמן הוביל את מכבי ת"א עם 10 שערים. נועם סוסנה היה מהכובשים הבולטים עם 9 שערים. כבשו לרמה"ש: מיכאלו ראדויקוביץ' 8, מילאן פאבלוביץ' 7, דניאל צרפתי 6 (ומשחק שני ברציפות במאה אחוזי הבקעה), יהלי טל 4, צח מלול ואיתמר גולדשטיין 3 כ"א, עמית מוטולה, איתי שנפלד ולאונרדו דה אלמיידה 1 כ"א. מאטה וולארביץ' ואושרי רזניק סיימו עם 4 עצירות כ"א. שפטו שלומי בר און ודודי לוין.