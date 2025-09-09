יום שלישי, 09.09.2025 שעה 23:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

לא ראויות: אסור לאילת ונתניה לשחק בליגת העל

ביהמ"ש חייב לעצור את הקרקס: אילת לא עלתה, נתניה ירדה ורק הצדק הספורטיבי צריך לנצח. לאיגוד אסור היה להתערב בהחלטת ביה"ד שלו, לשופט הס אחריות

|
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)

כבר שבועות ארוכים שהסאגה הזאת מסרבת להסתיים, הפועל אילת שלא הצליחה לעלות דרך הפרקט ומנסה לקפוץ לליגת העל באיחוד פיקטיבי עם הפועל עפולה, מול אליצור נתניה שירדה ליגה ומחפשת כרטיס חזרה דרך דלת צדדית. הביזיון הזה חוזר מחר (רביעי) שוב לפתחו של שופט המחוזי בת"א, גלעד הס.

השופט הס הוכיח כבר שהוא מבין ספורט. עכשיו עליו להכריע לא רק בסוגיה משפטית אלא במבחן ערכי. להכריע אם הכדורסל הישראלי יישאר מגרש תחרותי הוגן או יהפוך לקרקס של קומבינות ולחץ פוליטי.

לאיגוד הכדורסל לא הייתה שום זכות להתערב ולדרוס את החלטת בית הדין שלו עצמו. ההצבעה הצמודה 14 בעד מול 13 נגד לא רק שהייתה צינית, אלא גם נגועה בניגודי עניינים בוטים. יוסי מלכה, יו"ר עפולה, הצביע בעד האיחוד שממנו קבוצתו מרוויחה ישירות. אם הוא לא היה מצביע ההצעה נופלת. זה שיא האבסורד, שיא ההתחכמות.

שחקני אילת (שחר גרוס)שחקני אילת (שחר גרוס)

עוד דוגמה לפוליטיקה הייתה ההיעדרות של גל מקל, מבעלי הפועל ירושלים. הוא העדיף להיעלם רגע לפני ההצבעה, כדי לא להפר את המשמעת הסיעתית של מרכז הפועל. מקל ידע היטב מה המשמעות ונעלם אחרי שהשתתף בבוקר בישיבת הסיעה שערכה הפועל לנציגיה.

באיגוד הכדורסל, מסבירים, כי הם בסך הכל הצביעו לאור בקשת בית המשפט על החלטה קודמת שלו, שקבעה כי הם מאשרים את האיחוד בין הפועל אילת להפועל עפולה.

שחקני הפועל עפולה (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל עפולה (לילך וויס-רוזנברג)

העמדה של יו"ר מנהלת הליגה, ארי שטינברג, הייתה הכי ברורה והכי נכונה: אף אחת מהקבוצות לא ראויה לשחק בליגת העל. לא אילת, לא נתניה, לא עפולה. רק 13 קבוצות זכאיות ספורטיבית הן בלבד צריכות לפתוח את עונת 25/26.

עוד לפני, בית הדין העליון של האיגוד פסל את האיחוד בין אילת לעפולה: "חיווינו דעתנו שנתגלעו בתהליך קבלת ההחלטה פגמים מהותיים, שחותרים מתחת לפני תקינות ההחלטה. העובדה שההחלטה התקבלה 'פה אחד' אינה מכסה ואינה מרפאה את הפגמים הללו. לפיכך נמנינו וגמרנו בדעתנו להורות על ביטול החלטת האיגוד".

שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)

אי אפשר היה להתעלם מכך

בהחלטה השערורייתית שקיבל היום האיגוד, כדי איכשהו לצאת מכך, הוא גם הודיע כי "אינו מתנגד להצעת מנהלת ליגת העל, לפיה לאף אחת מהקבוצות (אליצור נתניה, או הפועל עפולה/אילת) אין זכאות ספורטיבית להשתתף בליגת העל, והוא משאיר זאת לשיקול דעת בית המשפט".

האיגוד גלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה לבית המשפט. אבל אין פה באמת שאלה. אם רוצים לשמור על טוהר הספורט, על האמון בליגה, ועל העובדה שמה שקורה על הפרקט מנצח ולא דילים במסדרונות, חייבים לעצור את הפארסה הזו עכשיו.

אבל אולי מכל הטרללת הזו, ייצא משהו טוב, שהשופט הס ייתן לרוח הספורט לנצח, כי מבחינה ספורטיבית לא מגיע לאף אחת מהקבוצות לשחק בליגת העל.

השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)
