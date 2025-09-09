יום חמישי, 18.12.2025 שעה 01:58
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

שובל גוזלן ישחק בהכח רמת גן בליגה ב'

חיזוק מעניין מאוד לסגולים. אחרי שהמו"מ מול שמשון לא צלח, החלוץ אקס מכבי חיפה יורד לליגה ב' לראשונה בקריירה שלו, וישחק תחת חיים סירוטקין

שובל גוזלן ושחר הירש (עמית מצפה)
שובל גוזלן ושחר הירש (עמית מצפה)

חיזוק מעניין מאוד להכח מכבי עמידר רמת גן. כבר היה דיבור כי שובל גוזלן, החלוץ הטברייני בן ה-31, חתם בשמשון תל אביב אך בסופו של דבר הצדדים נפרדו בעקבות עניינים מקצועיים. כעת, אקס מכבי חיפה יורד לליגה ב' לראשונה בקריירה שלו, וישחק תחת חיים סירוטקין.

גוזלן הגיע הערב (שלישי) להכח מכבי עמידר רמת גן, לאחר שנים ארוכות (13) בליגות הבכירות בישראל, כשחקן ליגת העל והליגה הלאומית. בעונה החולפת היה לשחקנה של בני יהודה תל אביב מהליגה הלאומית ובמדיה רשם 23 הופעות כשסיפק שלושה שערים בלבד.

בעברו היה שחקנה של מכבי חיפה, עמה הניף את גביע המדינה בכדורגל בעונת המשחקים 2015/16. בין היתר שיחק גם בעירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב, הפועל רעננה, מכבי נתניה, מ.ס. אשדוד, הפועל חדרה, הפועל חיפה, הפועל פתח תקווה ומעבר לים בקבוצת פראלימני, הקפריסאית.

גוזלן ישחק תחת הדרכתו של חיים סירוטקין, שבעונה החולפת העלה את מכבי עירוני כפר יונה מליגה ג' לליגה ב'. איציק זוויגי חיזק במהלך הקיץ את הקבוצה כך שפחות מעליית ליגה – לא תתקבל במחוזות רמת גן. 

