שובל גוזלן ישחק בהכח רמת גן בליגה ב'

חיזוק מעניין מאוד להכח מכבי עמידר רמת גן. כבר היה דיבור כי שובל גוזלן, החלוץ הטברייני בן ה-31, חתם בשמשון תל אביב אך בסופו של דבר הצדדים נפרדו בעקבות עניינים מקצועיים. כעת, אקס מכבי חיפה יורד לליגה ב' לראשונה בקריירה שלו, וישחק תחת חיים סירוטקין.

גוזלן הגיע הערב (שלישי) להכח מכבי עמידר רמת גן, לאחר שנים ארוכות (13) בליגות הבכירות בישראל, כשחקן ליגת העל והליגה הלאומית. בעונה החולפת היה לשחקנה של בני יהודה תל אביב מהליגה הלאומית ובמדיה רשם 23 הופעות כשסיפק שלושה שערים בלבד.

בעברו היה שחקנה של מכבי חיפה, עמה הניף את גביע המדינה בכדורגל בעונת המשחקים 2015/16. בין היתר שיחק גם בעירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב, הפועל רעננה, מכבי נתניה, מ.ס. אשדוד, הפועל חדרה, הפועל חיפה, הפועל פתח תקווה ומעבר לים בקבוצת פראלימני, הקפריסאית.

גוזלן ישחק תחת הדרכתו של חיים סירוטקין, שבעונה החולפת העלה את מכבי עירוני כפר יונה מליגה ג' לליגה ב'. איציק זוויגי חיזק במהלך הקיץ את הקבוצה כך שפחות מעליית ליגה – לא תתקבל במחוזות רמת גן.