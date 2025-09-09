"לא לכולם יש את התמונה המלאה, זה ליום אחר"

אחת ההעברות הגדולות ביותר ואחת הסאגות הגדולות, לפחות בקיץ הגדול, הגיעה לסיומה כאשר אלכסנדר איסאק עזב את ניוקאסל ועבר לליבפול תמורת סכום עתק של 150 מיליון אירו. אמש (שני) החלוץ הפסיד עם שבדיה לקוסובו (2:0) ולאחר המשחק, דיבר בראיון לתקשורת של ארצו על המעבר.

איסאק השלים את שיא ההעברות בתולדות הפרמייר ליג, כאשר לפני המעבר הצהיר שההבטחות של ניוקאסל הופרו ואמונו אבד, כאשר אחרי המפגש של הנבחרת שלו, החלוץ אמר בראיון: “ברור שלא לכולם יש את התמונה המלאה, אבל זה משהו ליום אחר”

חלוץ נבחרת שבדיה, שעלה כמחליף מול קוסובו בדקה ה-72 ולא עזר לחבריו להוציא נקודות, המשיך: “זה חלק מהכדורגל. אני לא יכול לשלוט בכל מה שנאמר או נכתב, אבל אני שמח שבסופו של דבר הפכתי לשחקן ליברפול, זה מה שרציתי ואני שמח על כך.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)

“יש הרבה על מה לדון, ואפשר לדון בזה הרבה זמן, אבל אני מרוצה מהתוצאה הסופית. אני שמח וגאה להיות שחקן ליברפול, אני לא רוצה להיכנס לפרטים או לדבר על המצב הזה יותר מדי. זו הייתה סיטואציה די חדשה בשבילי, אבל אתה תמיד לומד ומתפתח מנטלית גם מחוץ למגרש.