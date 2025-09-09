"לא מכיר אדם שעובד ביום יום כמו זיו אריה"

המנהל המקצועי של הפועל ירושלים שי אהרון נפגש עם אוהדי הפועל ירושלים למפגש על מצבה של הקבוצה והדיון סביב זיו אריה שתפס תאוצה בשבוע האחרון, מאז ההפסד להפועל חיפה. במפגש שארך כשעתיים וחצי, שי אהרון אמר לאוהדים: "מטרת המפגש היא לתת הצצה על המדיניות, השקפת העולם. ההחלטות, מה שקורה בפנים. כל דעה היא לגיטימית וכל שאלה יכולה להישאל. אנחנו קבוצת אוהדים והשיח בין האוהדים למועדון הוא חשוב".

שי אהרון ענה לאוהדים על הנשוא שצף סביב זיו אריה שנדמה שאולי התוצאות והכדורגל לא מעניינים אותו. "זיו אריה עובד לפי המדיניות של הפועל ירושלים, שבוחרת להדגיש את נושא החטופים, כמועדון וכקהילה. מטבע הדברים הוא בפרונט. הדברים שהוא אומר העונה זהים לדברים שהשמיע בשנה שעברה. זה אבסורד לחשוב שיש סתירה בין החשיבות שהוא נותן, גם אישית, לנושא החטופים, לבין המקצועיות שלו. אני לא מכיר אדם שעובד ככה ביום יום, בקפדנות, מסירות, אכפתיות ודרישות גבוהות, ושום דבר מזה לא השתנה. כל פרט קטן באימון מחושב ומתנהל ברמה הגבוהה ביותר, וכל אוהד מוזמן ליום במתחם עמק הארזים ולראות בעצמו איך הוא באימונים, איך הוא מחויב, הראש שלו בכדורגל".

על הרכש ולאן הפועל ירושלים הולכת אמר שי אהרון: "תקציב השחקנים ירד, הוא אכן נמוך, ואנחנו חייבים להצטיין במסגרת הזו. כמועדון אוהדים, שחייב להישען כלכלית על עצמו, אנחנו יודעים שמבחינת משאבים נהיה פחות מאחרים. אין לנו כוח כלכלי כמו אחרות. כמובן שאנחנו בעולם אחר לחלוטין מארבע הראשונות בטבלה. אבל יש לנו כוחות אחרים, שאנחנו גאים בהם. המנגנון של הפועל ירושלים הנוכחית הוא ארגון מצטיין, כלכלית, התפתחותית, מקצועית. ב-3 השנים האחרונות הצלחנו מעבר למצופה. לפני 8 שנים לא הייתה כאן מחלקת נוער, עכשיו היא מייצרת לנו 15-20 מיליון שקל ממכירות. זה מעבר למטרה שהצבנו לעצמנו, ואנחנו חייבים להמשיך בזה. מועדון אחר תלוי בכסף שהבעלים מביא, אנחנו בכסף שאנחנו מצליחים לייצר. מבחינת גיוס כספים בארץ ובעולם, ארגונים שתומכים ומאמינים במודל ובחזון של הפועל, בעיר מורכבת כמו ירושלים. המלחמה הסיטה ארגונים לתמיכה במטרות אחרות, מטבע הדברים”.

שי אהרון (אורן בן חקון)

עוד אמר: "בשלוש השנים האחרונות יצרנו רצף של המקומות הגבוהים ביותר שהפועל הגיעה אליהם מזה כמעט 50 שנה. היינו ההגנה השלישית בליגה בעונה שעברה, וכבשנו הכי הרבה בתולדות הפועל לדעתי. חסרה לנו ריצה יפה בגביע המדינה – אנחנו עוד נגיע לזה. אנשים ממשיכים לעבוד מדי יום כדי להמשיך בקו הזה, אבל זוכרים טוב מי אנחנו. שני ההפסדים במחזורים הראשונים היו סופר מרגיזים, אבל זה מחיר שמשלמים. לצד הצלחות במציאת שחקנים צעירים יש גם כישלונות, ולא תמיד רואים את הפירות מיד. הפועל ירושלים מונעת מתהליכים ארוכי טווח”.

על אורי אלון נאמר בפגישה: "הוא עוזר ואכפת לו, אבל הוא לא משקיע כבעלים של מועדון, הוא יודע שגם אם הוא ישקיע כמה מיליונים, זה לא יספיק כדי שהקבוצה תזכה באליפות ומבחינתו אם אין אליפות והישגיות, אז השקעה של כל כך הרבה כסף הופכת ללא משמעותית ולא רלוונטית". לסיום פנו ראשי עמותת האוהדים בפנייה לאוהדי הקבוצה: "אם אתם מכירים או קשורים לגופים עסקיים תנסו לרתום אותם ולעניין אותם בהפועל ירושלים, כל דבר יכול לעזור".