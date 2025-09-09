"קרינגטון? שיח לא ראוי, לא קראתי מה ינאי אמר"

לאחר הדחת נבחרת ישראל מהיורובאסקט, מאמן נבחרת הכדורסל, אריאל בית הלחמי, התראיין היום (שלישי) לתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על הטורניר של חניכיו, היכולת של דני אבדיה וכוכבים נוספים, העתיד ועוד.

איך אתה מסכם את היורובאסקט?

”כולנו ציפינו ורצינו להגיע יותר רחוק. יחד עם זאת, אני גאה בדרך שהשחקנים הופיעו, נתנו בכל משחק את הלב שלנו. הייתה מחויבות, היה מאמץ מהצד של כולם, האחריות בסופו של דבר היא שלי ואני לוקח אותה, יש לנו הרבה מה ללמוד ולשפר ונעשה את זה. מה שחשוב לי זה שהבסיס של הנבחרת טוב, נגיע הרבה יותר טובים לטורנירים הבאים”.

נראה שהסתפקנו במועט.

”לא מסכים. אני חושב שגם אחרי בלגיה אמרתי שאנחנו לא רואים בשמינית הגמר כהישג גדול ושאנחנו רוצים להמשיך הלאה. זה לא שבאנו ואמרנו שעשינו את שלנו. היה חיבור נהדר בין השחקנים, כולנו רצינו להמשיך יותר, אבל לצערי לא עשינו את זה. יש לנו הרבה דברים ללמוד. האחריות היא שלי, למדתי הרבה ונגיע חזקים יותר”.

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

מה למדת למשל?

”היינו צריכים להיות יותר חדים בהרבה דקות קריטיות. הריבאונד היה בעוכרינו, אבל שוב, יש לנו בסיס טוב, שחקנים כישרוניים, מחויבים לדרך של הנבחרת. כולנו היינו מאוד גאים באיך שייצגנו את המדינה שלנו”.

הייתה ביקורת על כך שהנבחרת התקשתה לייצר נקודות במשחק עומד. איך אתה מסביר את הקושי ההתקפי שהיה מול סלובניה ויוון?

”כל משחק באליפות אירופה לא קל וכל ניצחון הוא לא מובן מאליו. ניסינו לשחק יותר מהר ולהימנע מלהגיע למשחק העומד. היו לנו משחקים טובים שזה הלך יותר והיו כאלה שזה הלך פחות, אבל זה חלק מהטורניר, שהוא מאוד קצר ואינטנסיבי, בכל יום אתה צריך לעשות התאמות אחרות ולהגיע מוכן”.

מלבד מדר, אבדיה, גינת וסורקין, שאר השחקנים לא הביאו מה שציפינו מהם.

”בסוף אני מקבל את ההחלטות, אני מכבד את כל הדעות. היו משחקים שהרוטציה הייתה קצרה יותר והיו משחקים שיותר שחקנים עלו. בסופו של דבר עלינו ושיחקנו יחד בתור קבוצה, כולם היו באותה סירה. אנחנו צריכים לקחת את הדברים הטובים ולהמשיך אותם ואת הדברים הפחות טובים ולשפר אותם”.

דני אבדיה וים מדר (FIBA)

החלטת ללכת עם ים מדר כרכז המוביל בלי להביא רכז טבעי נוסף. בדיעבד אתה שמח על ההחלטה ושלם איתה? היה צריך להביא את רועי הובר? ומה קורה עם תמיר בלאט? האם הדלת לנבחרת פתוחה בפניו?

”כל החלטה שלקחנו הייתה מתוך מחשבה מקצועית לטובת הנבחרת. ברור שתמיד אפשר לדון מה קורה אם ההוא היה משחק, אבל בסוף אני שלם עם כל ההחלטות שלי, הלכתי עם השחקנים שאני חושב שהכי מתאימים לסיטואציה הזו. כל השחקנים שהיו בתחילת הקמפיין ראויים, לקחתי את ההחלטות בזמן אמת. זה התפקיד שלי. וגם מזה אני צריך ללמוד ולשפר הלאה, אבל אני שלם עם כל הזימונים. מדר הוכיח ולא בפעם הראשונה את המחויבות שלו להיות שחקן נבחרת, הקריב את הגוף שלו ולא בפעם הראשונה ואפשר להעריץ את השחקן הזה והמחויבות שלו. אני לא חושב שהפציעה הפריעה לו לשחק, יותר כושר המשחק, הוא נתן את כל כולו. בלאט? הנבחרת לא סגורה בפני אף שחקן, צריכים להיות מספר דברים כדי להיות שייך לנבחרת ישראל”.

מה רגע השיא שתיקח מהאליפות הזו?

”הכי חשוב מבחינתי זה שראינו נבחרת מגובשת, שהיא יחד מחוץ למגרש ובתוך המגרש. אני מסתכל בסוף על כל הדרך שעשינו ושמח עליה. אני לא בורח מזה שכולנו רצינו וציפינו להמשיך עוד שלב. אבל לא נשכח שהפסדנו לשניים משלושת השחקנים הטובים בעולם ועדיין היינו תחרותיים. הנבחרת הולכת להיות רק יותר טובה, יש עוד שחקנים צעירים שאמורים להיכנס ולחזק אותנו. ניקח את כל הקמפיין הזה, נלמד ממנו ונגיע יותר טובים”.

תוך כדי הטורניר היה שיח גדול סביב קרינגטון וסוגיית המתאזרח. איך ראית את הדברים מהזווית שלך? האם תמליץ לאיגוד על מתאזרח אחר להמשך?

”השיח לא היה בסדר תוך כדי האליפות, זה לא מכובד. לכל שחקן יש תקופות טובות ופחות, אבל קרינגטון בסוף מתאים לנו, הוא נתן הכל, מאוד מחובר לשחקנים, וגם אם בחלק מהמשחקים לא הלך לא כל כך, לבוא ותוך כדי הקמפיין ולשים אותו על השולחן ולעשות את מה שעשו זה מאוד מכוער בעיניי. לא קראתי מה עופר ינאי אמר, הבטחתי לעצמי שלא אקרא במהלך האליפות. אנחנו מאוד אוהבים את קאדין, שמחים שהיה איתנו ונתמוך בו כמו שנתמוך בכל השחקנים שלנו. אני לא אחזור עכשיו על כל תהליך הבחירה של המתאזרח, בגדול, הבחירה בקרינגטון הייתה הדבר הכי נכון ב-2023 כשהחלטנו מי יהיה המתאזרח.

קאדין קרינגטון (FIBA)

“לגבי ההמשך, כמו שאמרתי על שאר הדברים, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהנבחרת תהיה הכי טובה. אם נחשוב שצריך לעשות שינוי, אז נעשה אותו, אבל זה לא כזה קל, יש את משרד הפנים וכו’. בגדול, אני מאמין בו וסומך עליו, אני מזכיר לכם שהוא היה חלק מכריע וחשוב בחלון שבו הבטחנו את העלייה לאליפות אירופה. אנחנו פתוחים לכל דבר, ואם נחליט שאנחנו צריכים שינוי, אז צריך שינוי, אבל לקמפיין הקרוב, מוקדמות אליפות העולם, קרינגטון יהיה איתנו”.

מה קורה מבחינת עומר מאייר, בן שרף, עמנואל שרף, טי ג’יי וולף, דני וולף?

”האיגוד החליט שהקמפיין הזה הוא מאוד חשוב, שאנחנו רוצים להגיע לאליפות העולם, אנחנו צריכים שכל הקבוצות ישחררו לנו שחקנים, נצטרך עזרה, וגם עזרה מהליגה מבחינת לדחות ולהקדים שחקנים. השחקנים שנמצאים בארה”ב לא יכולים להיות בנובמבר ופברואר, אבל כן ביולי. אנחנו צריכים עזרה של הכדורסל הישראלי”.

וולף יוכל להירשם כישראלי?

”לא, הוא מתאזרח כמו קרינגטון”.

וולף במדי מישיגן (רויטרס)

נאמרו משפטים קצת קשים על זה שהנבחרת הייתה צריכה מאמן יותר טקטיקן, שלא ראינו כדורסל מתוחכם. איך אתה מתמודד עם הביקורת והאם אתה רואה את עצמך ממשיך לאמן את הנבחרת בקמפיינים הבאים?

”מכבד כל דעה, בספורט הייתה ותהיה תמיד ביקורת. אני מאמין בדרך שלנו ובשחקנים ויודע שאני יכול להמשיך להוביל אותם קדימה. אני כאן כדי להמשיך ולהוביל את הנבחרת שלנו קדימה”.

אם תקבל הצעה במהלך העונה לאמן קבוצה, מה תעשה הפעם?

”כל הצעה שאני מקבל אני שוקל. בכל מקרה הכל בתיאום עם יו”ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן. אני עושה הכל להצלחתי ולהצלחת נבחרות ישראל”.