המנהלת מציעה: לא נתניה ולא אילת בליגת העל

לאחרונה עולה שוב על סדר היום סוגיית האיחוד האפשרי בין הפועל עפולה להפועל אילת, והשלכותיו על זהות הקבוצה ה־14 בליגת העל בכדורסל בעונת 2025/26. מנהלת ליגת העל שלחה מכתב רשמי ליו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, לקראת ישיבת הנהלת האיגוד שנערכת היום, בו היא מציגה את עמדתה ומבקשת מהאיגוד לשקול קו פעולה תקדימי.

בפתח המכתב נכתב: "עמוס שלום רב, לאור העיסוק בימים האחרונים במחלוקת בעניין אפשרות האיחוד בין הפועל עפולה והפועל אילת וכתוצאה מכך זהות הקבוצה ה־14 שתשחק בליגת העל בעונת 2025/26, מנהלת הליגה מבקשת להביא בפני חברי הנהלת האיגוד את ההצעה הבאה".

בהמשך מצוין כי למרות שהפועל עפולה מחזיקה בזכאות הספורטיבית לשחק בליגת העל, היא לא עמדה בדרישות הבקרה התקציבית להצגת תקציב מינימום:

"אין ספק כי הפועל עפולה, לה הזכאות הספורטיבית לשחק בליגת העל בעונה הקרובה, לא עמדה בדרישות הבקרה התקציבית בדבר היכולת להעמיד תקציב מינימום לטובת השתתפות בליגת העל לעונת 2025/26".

שחקני אליצור נתניה (עודד קרני, מנהלת הליגה)

המנהלת הבהירה כי עמדתה נשארה עקבית, ורק קבוצות בעלות זכאות ספורטיבית רשאיות להשתתף בליגה: "עמדת מנהלת הליגה כפי שהובאה בחוות הדעת לבית הדין היא שרק קבוצות בעלות זכאות ספורטיבית יכולות להשתתף בליגה".

לכן, הצעת המנהלת היא שלא להעניק זכאות לא לאליצור נתניה וגם לא להפועל עפולה/אילת: "לפיכך, מנהלת הליגה מציעה כי הנהלת האיגוד תשקול לאמץ עמדה, לפיה לאף אחת מהקבוצות אין זכאות ספורטיבית להשתתף בליגת העל".

על פי ההצעה, בליגת העל יישארו רק 13 קבוצות, ואליהן לא תצורף קבוצה נוספת: "בהינתן שקיימות רק 13 קבוצות זכאיות ספורטיבית לשחק בליגת העל, שעברו בקרה תקציבית, המלצתנו היא שבליגת העל לעונת 25/26 תשתתפנה רק אותן 13 קבוצות זכאיות ספורטיבית".

המנהלת מודה כי מדובר בצעד חריג, אך מדגישה את חשיבותו: "אנו ערים לכך שהצעה זו חריגה, אולם סבורים כי בחסות בית המשפט ניתן יהיה לעשות צדק ספורטיבי בכך שתתאפשר השתתפות בליגת העל על בסיס הישגים ספורטיביים בלבד".

שחקני הפועל אילת (ליאו קופר)

נוסף על כך, הובהר כי למנהלת עשויים להיגרם נזקים כלכליים עקב מחיקת קבוצה מהמפעלים הקיימים, אך היא מוכנה לשאת בהם: "אמנם, למנהלת הליגה עלולים להיגרם נזקים כספיים כתוצאה מגריעת קבוצה ממפעל גביע ווינר, ואולם ככל שהמטרה היא שייעשה צדק ספורטיבי, המנהלת תתמודד עם נזקים חד פעמיים אלו".

עוד ציינה המנהלת כי לא ייגרם נזק לליגה הלאומית, שכן שתי העולות מליגת המשנה כבר צורפו לליגת העל: "נזכיר כי מנהלת הליגה עמדה במחויבותה לקבל שתי עולות מליגת המשנה, מכבי רעננה ומכבי ראשל"צ, לעונת 2025/26 וכי במצב הדברים האמור, אם תאומץ הצעתנו, לא ייגרם נזק משני לליגה הלאומית".

בסיום המכתב נכתב כי במידה שהאיגוד יאשר את ההצעה, היא תוצג במשותף בבית המשפט בדיון הקרוב: "ככל שהנהלת איגוד הכדורסל תאמץ את ההצעה הזו, אנו נביא אותה בפני בית המשפט בדיון שיתקיים ביום רביעי כהצעה משותפת למנהלת הליגה ולאיגוד הכדורסל".