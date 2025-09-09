יום שלישי, 09.09.2025 שעה 23:11
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
31-21מכבי נווה שאנן2
30-11מכבי אחי נצרת3
11-11בני מוסמוס4
11-11עירוני נשר5
10-01הפועל מגדל-העמק6
10-01הפועל ב.א.גרבייה7
10-01הפועל כרמיאל8
10-01מכבי אתא ביאליק9
00-00הפועל בית שאן10
00-00צעירי טמרה11
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא12
00-00צעירי אום אל פאחם13
02-11מ.ס. טירה14
01-01הפועל א.א. פאחם15
03-11מ.כ. צעירי טירה16
03-11מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית מלאכי1
30-51מכבי קרית גת2
31-31בית"ר יבנה3
31-21מ.כ. ירושלים4
31-21מכבי עירוני אשדוד5
30-11בית"ר נורדיה ירושלים6
11-11הפועל הרצליה7
11-11מ.כ. כפ"ס8
10-01הפועל אזור9
10-01מ.כ. ירמיהו חולון10
02-11הפועל מרמורק11
02-11מכבי יבנה12
01-01שמשון תל אביב13
05-01מ.ס. דימונה14
05-01הפועל ניר רמה"ש15

"דף חדש": שרון אביטן החליט להמשיך בדימונה

המאמן ביקש מהדרומיים לעזוב, אך ראשי המועדון אמרו לו לשקול שוב והוא החליט להישאר לעת עתה. את המשחק הקרוב יראה ביציע, אחרי שהורחק מול קריית גת

שרון אביטן (יונתן גינזבורג)
שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

שרון אביטן נשאר מאמנה של מ.ס. דימונה. לאחר שנתן לקברניטי המועדון 24 שעות לחשוב על זה ולהגיע להחלטה, הוא הודיע להם כי ימשיך ופותחים דף חדש. רק אתמול (שני) פורסם ב-ONE כי שרון אביטן, לנוכח סיבות אישיות, החליט שהוא רוצה לעזוב.

במועדון ביקשו משרון לחשוב על הנושא בכובד ראש, כי בכל זאת, הם רק לאחר המחזור הראשון ולא קרה כלום, גם לא אחרי הפסד בדמות 5:0 למכבי קריית גת וגם לא אחרי האדום לשרון עצמו ולאחד משחקניו, עדי תמיר.

בשישי (12/09) תפגוש מ.ס. דימונה את שמשון פזטל תל אביב, יחד עם האקס שלה, חי אבייב, כששרון אביטן ייאלץ לצפות בהתמודדות מעבר לגדר, הרי שהוא מורחק לנוכח דין ודברים עם צוות השיפוט משישי האחרון. שרון אביטן ציין ל-ONE הבוקר: "פותחים דף חדש", כשנשאל האם הוא ממשיך או לא, ומה החלטתו לאחר 24 שעות של מחשבה.

