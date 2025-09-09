חבר ועד עמותת אוהדי הפועל פ"ת הודח לאלתר

סערה בעמותת אוהדי הפועל פתח תקווה: במסמך חריג שנשלח אתמול (שני) מטעם היועץ המשפטי של עמותת “האחווה הכחולה”, עו״ד צחי בן דוד, נמסר לחבר הוועד המנהל, דניאל איזיקוביץ, על הפסקה מיידית של כהונתו. לפי ההחלטה, איזיקוביץ קיבל שירותים בשכר בניגוד לתקנון ולעקרונות חוק העמותות, ועל כן הוא נפסל מלהמשיך בתפקידו מרגע קבלת המכתב.

ברקע להחלטה עומדת תלונה שהוגשה ב-1 בספטמבר 2025, שלפיה העמותה רכשה במשך שנים שירותי טיסות ממשרד הנסיעות 'AirTravel', המיוחס במסמכים לבעלותו או לניהולו של איזיקוביץ ואמו. עו״ד בן דוד מציין כי החוק והתקנון אוסרים על חבר ועד לקבל תשלומים מקופת העמותה או לספק לה שירותים בשכר, ישירות או בעקיפין. לדבריו, עצם ההתקשרות מול גוף הקשור לחבר ועד יוצרת ניגוד עניינים מהותי ומסכנת את אישור הניהול התקין של העמותה.

לפי המסמך, מיד לאחר קבלת התלונה פנה היועץ המשפטי למנכ״ל המועדון, עו״ד טים פלוטקין, ולגזבר גל הדסי, ודרש בתוך 48 שעות את כלל ההסכמים, ההעברות והכרטסות הכספיות הרלוונטיים. במקביל דרש מאיזיקוביץ תגובה בכתב באותו פרק זמן. הנהלת המועדון העבירה חומרים במועד, אך תגובתו של חבר הוועד התעכבה, כאשר לטענת היועץ הוגשו בקשות דחייה חוזרות ונשנות שחשפו את העמותה לסיכון מול רשם העמותות.

בגוף ההחלטה מציג בן דוד שורת אינדיקציות שלטענתו מוכיחות קשר ישיר ורצוף בין איזיקוביץ לבין משרד הנסיעות: התכתבויות שבהן איזיקוביץ מתאר כי “כל המשרד על הראש שלי”, פרסומים בפייסבוק בהם הוצג כבעלים החל מ-2016, הופעת מספר הטלפון הנייד שלו בדפי זהב כמספר המשרד, תגובות לקוחות המזכירות את שמו כסוכן, ושימוש בכתובת המייל של 'AirTravel' בפניות רשמיות לעמותה. בנוסף צורפה חשבונית חתומה בשם “Daniel” ודו״חות תשלומים.

על בסיס המסמכים שהועברו, מציין היועץ המשפטי כי בשנים 2022-2025 שילמה העמותה למשרד הנסיעות 258,168.56 שקלים, בין היתר בעבור טיסות לשחקנים, אנשי צוות ומחנות אימון. עוד נטען כי בתקופות שונות איזיקוביץ כיהן כחבר ועד, יו״ר העמותה ומורשה חתימה, כך שהתשלומים בוצעו בשנים שבהן היה נושא משרה או לאחריהן, בניגוד לתקופת צינון שנקבעה בתקנון.

בן דוד מרחיב במסמך את הבסיס המשפטי: סעיף 33 לחוק העמותות וסעיף 136 לתקנון קובעים כי מי שנותן שירותים בשכר לעמותה לא יכהן כחבר ועד, ואילו סעיף 139 קובע שהתרחשות מקרה כזה מביאה להפסקה מיידית של הכהונה. בהנחיות רשם העמותות, מצוין כי גם תשלום לקרוב משפחה או לגוף הקשור אליו עלול להיחשב עקיפה אסורה של הדין. מעבר לפן המשפטי, מזהיר בן דוד שהמשך התנהלות כזו עלול להביא לשלילת אישור הניהול התקין - צעד שיפגע אנושות ביכולת גיוס המשאבים של הפועל פ"ת.

עוד נטען במסמך כי במקום למסור תגובה עניינית בזמן, איזיקוביץ יצר קשר טלפוני והציע להעביר את היועץ המשפטי מתפקידו לתפקיד אחר בוועדת הבחירות - מהלך שהיועץ הגדיר כניסיון חמור לפגוע בבדיקת התלונה. למרות זאת, התקבלה לבסוף התייחסות כתובה של איזיקוביץ ב-8 בספטמבר, ורק לאחריה ניתנה ההחלטה על הדחתו. בכל אופן, המשמעות המיידית של ההחלטה היא הדחתו לאלתר של איזיקוביץ מהוועד המנהל של “האחווה הכחולה”.

איזיקוביץ’ אמר בתגובה לכתבה: “במשך שנים אני מתנדב פעיל בעמותת ‘הכחולה’, כולל חברות בוועד המנהל ואף כהונה כפולה כיו״ר הוועד המנהל של העמותה. בחיי הפרטיים אני עובד בתחום התיירות כסוכן נסיעות. בעת חירום כאשר פגע טיל בביתו של שחקן זר בשעה 2:00 בלילה והוא דרש לחזור למולדתו בברזיל במהירות האפשרית, פנו אליי מהמועדון על מנת לסייע במציאת טיסה לאחר שסוכנויות אחרות לא הצליחו. נוכח העובדה שלאמי סוכנות נסיעות (ואני מסייע לה מפעם לפעם), תיווכתי בין סוכנות הנסיעות לאמי ומשם החל שיתוף פעולה בין המועדון לסוכנות הנסיעות, במסגרתו כרטיסי הטיסות לשחקני הקבוצה נרכשו נרכשו במחירים הנמוכים ביותר וללא עמלות סוכן.

“אני, וכך גם כל יתר אנשי המועדון והעמותה, סברנו כי מדובר בפעילות ברוכה החוסכת למועדון כסף וללא כל רווח. לצערי, היועץ המשפטי של העמותה סבור היה אחרת ומשכך החלטתי להפסיק את כהונתי לאלתר, הגם שאני סבור כי לא דבק רבב במעשיי.

“אני מצר על החלטת היועץ המשפטי אך מכבד אותה ובכוונתי להעמיד את עצמי לבחירה מחדש בעתיד על מנת שחברי העמותה, והם בלבד, יבחנו את הדברים ויחליטו האם ברצונם לבחור בי. נוכח חוות דעתו של היועץ המשפטי ברור כי אין בכוונתי ו/או בכוונת בני משפחתי לתת שירותים בעתיד לעמותה, בשכר או שלא בשכר, במידה ואבחר לוועד העמותה. אני כמובן נותר אוהד הקבוצה בכל רמ"ח אבריי ואשמח לסייע בהווה ובעתיד בכל דבר אליו אדרש”.