טל: ברור שזה כואב, צריך לכבד את בחירת המאמן

מאתיס טל, החלוץ הצרפתי בן ה־20 שהגיע לטוטנהאם בקיץ האחרון תמורת 30 מיליון ליש"ט, נותר מחוץ לסגל הקבוצה לליגת האלופות, וכעת הוא מגיב לראשונה על ההחלטה. טל, שחזר לספרס לאחר השאלה מבאיירן מינכן, לא נכלל ברשימת 22 השחקנים שנשלחה לאופ"א לקראת שלב הבתים, וזאת עקב מגבלות רגולציה.

טוטנהאם לא עומדת במכסת השחקנים שגדלו במועדון כנדרש (לפחות ארבעה), ולכן נאלצה לוותר על שלושה שחקנים בסגל הבכיר. המאמן תומאס פרנק בחר לכלול ברשימה את רנדל קולו מואני וצ’אבי סימונס, שני שחקנים שהצטרפו ממש לפני סגירת החלון, והותיר את טל בחוץ יחד עם שמות נוספים כמו דיאן קולוסבסקי, איב ביסומה, רדו דראגושין, קוטה טאקאי וג'יימס מדיסון, שפצוע.

טל עצמו התייחס לעניין בראיון לעיתון ‘לה טלגרם’: “כשאתה לא ברשימה, זה כואב, כמובן, אבל אני נשאר חיובי, לא משנה מה המצב. עבדתי הרבה על הצד המנטלי. זו אכזבה, כן, אבל זו בחירה של המאמן, וצריך לכבד אותה ולתת את התגובה הכי טובה על המגרש”.

מתיאס טל (IMAGO)

מאז הגעתו ללונדון בינואר, טל התקשה להצדיק את הציפיות: בשלושת החודשים הראשונים שלו במועדון הוא כבש שלושה שערים בלבד ובישל פעמיים ב-23 הופעות. עם שפע של שחקני התקפה כמו רישרליסון, דומיניק סולאנקה, ברנן ג'ונסון וקולו מואני – קשה לטל למצוא את מקומו בהרכב. למרות זאת, הוא שומר על רוח חיובית

"למדתי שצריך סבלנות. לפעמים אתה מרגיש שמגיע לך משהו, אבל לא מקבל אותו. זה חלק מהחיים, ואני חושב שזה בנה אותי מבחינת אופי ובגרות." האם טל יצליח להוכיח שמקומו בקבוצה? את ההזדמנות הבאה שלו הוא יקבל בפרמייר ליג, שם הוא כן רשאי לשחק. נזכיר שלא מזמן עזב שחקן התקפה את טוטנהאם, שחקן התקפה בשם מנור סולומון.