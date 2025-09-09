יום שלישי, 09.09.2025 שעה 20:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

טל: ברור שזה כואב, צריך לכבד את בחירת המאמן

אחרי שנרכש על ידי טוטנהאם ב-30 מיליון ליש"ט ולא נכלל בסגל לאלופות, הצרפתי שבר שתיקה: "לפעמים אתה מרגיש שמגיע לך משהו, ואתה לא מקבל אותו"

|
מתיאס טל מאוכזב (IMAGO)
מתיאס טל מאוכזב (IMAGO)

מאתיס טל, החלוץ הצרפתי בן ה־20 שהגיע לטוטנהאם בקיץ האחרון תמורת 30 מיליון ליש"ט, נותר מחוץ לסגל הקבוצה לליגת האלופות, וכעת הוא מגיב לראשונה על ההחלטה. טל, שחזר לספרס לאחר השאלה מבאיירן מינכן, לא נכלל ברשימת 22 השחקנים שנשלחה לאופ"א לקראת שלב הבתים, וזאת עקב מגבלות רגולציה.

טוטנהאם לא עומדת במכסת השחקנים שגדלו במועדון כנדרש (לפחות ארבעה), ולכן נאלצה לוותר על שלושה שחקנים בסגל הבכיר. המאמן תומאס פרנק בחר לכלול ברשימה את רנדל קולו מואני וצ’אבי סימונס, שני שחקנים שהצטרפו ממש לפני סגירת החלון, והותיר את טל בחוץ יחד עם שמות נוספים כמו דיאן קולוסבסקי, איב ביסומה, רדו דראגושין, קוטה טאקאי וג'יימס מדיסון, שפצוע.

טל עצמו התייחס לעניין בראיון לעיתון ‘לה טלגרם’: “כשאתה לא ברשימה, זה כואב, כמובן, אבל אני נשאר חיובי, לא משנה מה המצב. עבדתי הרבה על הצד המנטלי. זו אכזבה, כן, אבל זו בחירה של המאמן, וצריך לכבד אותה ולתת את התגובה הכי טובה על המגרש”.

מתיאס טל (IMAGO)מתיאס טל (IMAGO)

מאז הגעתו ללונדון בינואר, טל התקשה להצדיק את הציפיות: בשלושת החודשים הראשונים שלו במועדון הוא כבש שלושה שערים בלבד ובישל פעמיים ב-23 הופעות. עם שפע של שחקני התקפה כמו רישרליסון, דומיניק סולאנקה, ברנן ג'ונסון וקולו מואני – קשה לטל למצוא את מקומו בהרכב. למרות זאת, הוא שומר על רוח חיובית

"למדתי שצריך סבלנות. לפעמים אתה מרגיש שמגיע לך משהו, אבל לא מקבל אותו. זה חלק מהחיים, ואני חושב שזה בנה אותי מבחינת אופי ובגרות." האם טל יצליח להוכיח שמקומו בקבוצה? את ההזדמנות הבאה שלו הוא יקבל בפרמייר ליג, שם הוא כן רשאי לשחק. נזכיר שלא מזמן עזב שחקן התקפה את טוטנהאם, שחקן התקפה בשם מנור סולומון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */