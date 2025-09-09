אחותו של נאז ריד נרצחה, טאונס: נשבר הלב

טרגדיה קשה פקדה בימים האחרונים את משפחתו של נאז ריד, כוכב מינסוטה טימברוולבס והזוכה בתואר השחקן השישי של העונה האחרונה ב-NBA: אחותו טוראיה ריד, בת 28, נורתה למוות ביום שבת האחרון בניו ג'רזי. הרשויות במדינה הודיעו כי בן זוגה, שאקיל גרין בן ה-29, נעצר והואשם ברצח.

על פי הדיווחים בתקשורת האמריקאית, המשטרה הוזעקה למתחם דירות בעיר ג'קסון, לאחר דיווחים על יריות שנשמעו במקום. כשהשוטרים הגיעו לזירה, הם מצאו את טוראיה ריד מוטלת סמוך ליציאה מהקומפלקס, כשהיא ללא רוח חיים ועם מספר פצעי ירי. באותו הזמן, הבחינו השוטרים בגרין נמלט רגלית מהמקום והוא נעצר זמן קצר לאחר מכן, ללא התנגדות.

התובע המחוזי של מחוז אושן, בראדלי בילהיימר, אישר כי השניים היו במערכת יחסים זוגית, אך לא סיפק פרטים נוספים לגבי המניע האפשרי או נסיבות האירוע. גרין מואשם ברצח וכן בשתי עבירות נוספות הקשורות להחזקת נשק, והוא שוהה כעת במעצר. לא ברור בשלב זה אם שכר את שירותיו של עורך דין.

נאז ריד (IMAGO)

נאז ריד, בן 25, הוא יליד ניו ג'רזי וכיכב בתיכונים המקומיים לפני שהגיע ל-NBA. בעונה החולפת הפך לשחקן מפתח במינסוטה וזכה בפרס השחקן השישי של העונה. רק לאחרונה הוא חתם על חוזה חדש לחמש שנים.

חברו לשעבר של ריד למינסוטה וכוכב ניו יורק ניקס בהווה, קארל אנתוני טאונס, כתב בטוויטר: "נשבר הלב. מילים לא יכולות להעלים את הכאב של אחי".