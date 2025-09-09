יום שלישי, 09.09.2025 שעה 13:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

רשמי: נתניה הודיעה על החתמתו של עזיז אואטרה

אחרי שנחת בישראל ועבר בדיקות רפואיות, הקשר האחורי בן ה-24 שנרכש מגנק הבלגית חתם באופן רשמי לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. דאבו הבא בתור?

|
עזיז אואטרה עם מדי מכבי נתניה (באדיבות המועדון)
עזיז אואטרה עם מדי מכבי נתניה (באדיבות המועדון)

מכבי נתניה פתחה לא טוב את העונה הזו, כשהפסידה להפועל באר שבע ומכבי תל אביב וספגה ארבעה שערים בכל אחד מהמפגשים הללו, אבל היהלומים ניצלו היטב את פגרת הנבחרות כדי לשפר את הסגל של יוסי אבוקסיס. המועדון מהשרון הודיע היום (שלישי) על צירופו של זר חדש, עזיז אואטרה, שחתם באופן רשמי.

לפני כשבועיים מכבי נתניה הודיעה על סיכום על הקשר האחורי בן ה-24, ולפני כמה ימים הוא גם נחת בישראל וכעת החתימה הפכה לרשמית, אחרי שהצהובים שחורים רכשו אותו מגנק. הגעתו של השחקן לארץ התעכבה בגלל בעיות בוויזה, אך לבסוף נמצא הפיתרון, הקשר האחורי הגיע לישראל, עבר בדיקות וחתם באופן רשמי בסגל של יוסי אבוקסיס.

אואטרה חתם לשנתיים במכבי נתניה, עם אופציה לעונה נוספת. הקשר האחורי הוא הרכש הרביעי של המועדון, כשגם הרכש החמישי, החלוץ מתיאוס דאבו, עתיד להגיע בקרוב. נתניה פתחה את העונה בצורה לא טובה עם שני הפסדים כשהיא סופגת שתי רביעיות ברצף, אך יכולה להתנחם בכך שמדובר בשני המשחקים הקשים בליגה, נגד מכבי תל אביב והפועל באר שבע.

אז אמנם הודעה רשמית לא הגיעה על דאבו, אבל בינתיים נתניה ערכה משחק אימון מול מכבי פ”ת ובו היא ניצחה 2:5, כאשר מי שכבש צמד הוא לא אחר מאשר אותו דאבו, כאשר השחקן כבר חתם ומחכים להכרזה עליו. ווילסון האריס הוסיף צמד משלו, מקסים פלקושצ’נקו הוסיף. עוז בילו (2), עידו דוד, לואי חילף ורותם קלר בישלו. גם אואטרה שיחק.

רמה גבוהה: שחקני הנבחרת מקפיצים ונהנים
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */