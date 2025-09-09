בהתקפה החלומות התגשמו, בהגנה אותו סיוט

נבחרת ישראל סוגרת חלון בין-לאומי בו כבשה שמונה שערים, מול מולדובה ואיטליה, פעמיים רביעיות, ועדיין אנחנו יוצאים מאוכזבים כל כך ושבורי לב באופן ספורטיבי. רז אמיר, דובב גבאי ועמית לוינטל ניסו לסכם את ה-5:4 מול איטליה ולצד הגשמת כל החלומות ברמה ההתקפית, נותרו עם אותו סיוט הגנתי.

השערים שספג דניאל פרץ הותירו את כולם בהלם, איך דווקא השוער שתמיד היה חזק בפן המנטלי, הצליח לספוג ארבעה שערים למרכז השער, בכדורים שטוחים ופשוטים שהוא היה צריך לקחת. רז שלמה ועידן נחמיאס אכזבו לצידו והתחושה היא ששקית ההפתעות של רן בן שמעון כללה כל כך הרבה איכות, ועדיין כמה ״תפוחים רקובים״ הרסו לה.

ובכל זאת, זה היה משחק מרהיב של מנור סולומון, זו הייתה הופעה ענקית של דור פרץ, אליאל פרץ סיים כהפתעה הגדולה והנעימה ביותר של החלון הזה, ואלי דסה היה נפלא. מעל הכל - ראינו נבחרת שמשחקת כדורגל, אמיצה, יפה, כזו שמסווה לך תחושת גאווה. נותר רק להבין איך ומה עושים אחרת כדי שבסוף הדרך הנכונה של רן בן שמעון גם תתורגם להצלחות מקצועיות. האזנה נעימה.