יום שלישי, 09.09.2025 שעה 22:00
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
60-32נאפולי1
60-32יובנטוס2
63-52קרמונזה3
60-22רומא4
42-32אודינזה5
32-62אינטר6
32-42לאציו7
32-32מילאן8
31-22קומו9
31-12בולוניה10
22-22אטאלנטה11
21-12פיורנטינה12
12-12קליארי13
12-12פיזה14
11-02גנואה15
13-12פארמה16
12-02לצ'ה17
15-12ורונה18
15-02טורינו19
05-22ססואולו20

אחרי הלב: בובה חשף צלקת מהניתוח בפרסומת

לאחר שהתמוטט במדי פיורנטינה מול אינטר בעונה הקודמת, קשרה של רומא הפך לפרזנטור של פראדה והציג את הסימן מההליך הרפואי: "תמיד יש דרך אחרת". צפו

|
אדוארדו בובה עם יד על הלב (IMAGO)
אדוארדו בובה עם יד על הלב (IMAGO)

תשעה חודשים מסמלים לידה, שבסופה אדם חדש מגיע ומתחיל את דרכו בעולם. תשעה חודשים עברו מאז שאדוארדו בובה, שחקנה של רומא אשר היה בפיורנטינה בעונה הקודמת, התמוטט על המגרש במשחק מול אינטר. כעת, הקשר בן ה-23 נולד מחדש כשהפך לדוגמן של פראדה, ובפרסומת לבושם החדש של החברה, חשף את הצלקת שלו מניתוח הלב שעבר.

בפרסומת, בובה אומר: “לפעמים, לעצור זה הדרך להבין מי אתה באמת, לעצב מחדש את העולם ולשאול את עצמך אם יש דרך אחרת להרגיש חי. כל צלקת מספרת מי אתה, איך גדלת, איפה איבדת את עצמך ואיך אתה מתחיל מחדש. זה עוזר לך לשאול את עצמך, מה אם יש דרך אחרת ליצור? מה אם יש דרך אחרת לעוף? צור את התבנית שלך. תמיד יש דרך אחרת”.

הקשר, שהתקבל באהבה רבה ברומא בה גדל עם סיום תקופת ההשאלה בפירנצה, עדיין שייך לקבוצה האיטלקית אך עדיין לא החליט האם להסיר את השתל כדי להמשיך ולשחק באיטליה, או להשאיר אותו עליו ולחפש קבוצה אחרת לשחק בה.

אדוארדו בובה בקמפיין לפראדה

כזכור, מקרה דומה קרה לכריסטיאן אריקסן שהתמוטט ביורו 2020. באותם ימים היה שייך הקשר הדני לאינטר, אך לאחר אותו דום לב, החוקים באיטליה אסרו עליו לשחק יותר במדי קבוצה איטלקית.

שלט התמיכה של אוהדי רומא לאדוארדו בובה (IMAGO)שלט התמיכה של אוהדי רומא לאדוארדו בובה (IMAGO)
אוהדי רומא מקבלים את פניו של אדוארדו בובה בחזרה עם שלט עבורו (IMAGO)אוהדי רומא מקבלים את פניו של אדוארדו בובה בחזרה עם שלט עבורו (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */