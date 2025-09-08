יום שלישי, 09.09.2025 שעה 08:51
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

המבנה הרב תכליתי בווינגייט קיבל היתר בנייה

הפרויקט הגרנדיוזי יוצא לדרך: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה את הפרויקט, שצפוי להתחיל בקרוב. לפי ההערכות עלות הבנייה היא כ-231 מיליון שקל

|
המבנה הרב תכליתי, הדמיה (מכון וינגייט)
המבנה הרב תכליתי, הדמיה (מכון וינגייט)

הפרויקט הגרנדיוזי של מכון וינגייט יוצא לדרך. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית נתניה אישרה את הקמת המבנה הרב תכליתי בדיון שנערך היום (שני) והוציאה לו היתר בנייה, לאחר אישור מהנדסת העיר שרון פישמן וחברי הוועדה. הבנייה צפויה להתחיל בקרוב.

המבנה הרב תכליתי הוא פרויקט הדגל של מכון וינגייט והוא ישדרג את המכון באופן משמעותי בשנים הקרובות. במבנה הגדול יהיו אולמות להתעמלות מכשירים והתעמלות אמנותית, אולם ג׳ודו חדש, אולם טאקוונדו ואולם לענפי כדור עם טריבונה, כמו גם מתחם התאוששות וחדר כושר, כך שענף אולימפי נוסף כמו הטאקוונדו ייכנס למכון במסגרת תוכנית “הבתים הלאומיים” ואחרים יוכלו להרחיב את פעילותם במקום.

ענפי הספורט המובילים יקבלו בית חדש ומרהיב. המבנה, שיוקם בצד המזרחי-דרומי של מכון וינגייט בסמוך לכביש החוף ולכניסה החדשה של המכון הלאומי, ישתרע על פני שטח של 11,639 מ״ר ויהיה בשלוש קומות. לפי התוכנית המקורית של ראשי וינגייט, עלות הקמת המבנה הרב תכליתי תעמוד על כ-231 מיליון שקלים.

הפרויקט הזה מתבשל כבר כמה שנים, בסיוע ובמימון של משרד התרבות והספורט בראשות מיקי זוהר ומשרד האוצר כאשר מי שעזר לכך היה בזמנו ישראל כץ. דירקטוריון מכון וינגייט אישר את הקמתו כבר בדצמבר 2023 לאחר שהוצגה לחבריו התוכנית להקמת המבנה הרב תכליתי באופן מפורט. לאחר קבלת היתר הבניה ניתן יהיה להתחיל לעבוד בשטח להקמת המבנה, כאשר התקציב לבנייתו כבר קיים וצבוע, כך שהוא צפוי לצאת לדרך בקרוב והדחפורים רשאים לעלות על השטח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */