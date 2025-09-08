גדעון סער ומשפחות שכולות ביקרו בפרנצווארוש

שר החוץ גדעון ביקר מוקדם יותר היום (שני) במתחם האימון של קבצות פרנצווארוש ההונגרית, ולווה על ידי משלחת של 30 נערים ניצולים ואחים שכולים מפגיעת הטיל במג׳דל שמס ביולי 2024, שגבה את חייהם של 12 ילדים ששיחקו במגרש כדורגל במקום.

המשלחת מבקרת בהונגריה במסגרת מסע ספורט הסברתי, ביוזמת משרד החוץ ושגרירות ישראל בבודפשט. ​במסגרת הביקור, בני הנוער מתארחים ומתאמנים במתקני האימון המקצועיים של המועדון, יצפו הערב במשחק נבחרת ישראל נגד איטליה ויתאמנו עם קבוצות נוער.

היוזמה ההסברתית מאפשרת להציג בפני התקשורת ולציבור בהונגריה על המלחמה מנקודת מבטם, כמי שהיו ונפגעו באסון מג'דל שאמס ועל הייחודיות של העדה הדרוזית בישראל.

גדעון סער מדגים בעיטה (קרדיט צילום: שלו מן)

שינו זוארץ, יו”ר ההתאחדות לכדורגל פנה אל המשלחת: “אני שמח שאתם איתנו, הייתי שמח שהיינו מארחים אתכם בישראל בנסיבות אחרות. חוויתם אירוע מצער ועשינו טקס אזכרה לפני מספר שבועות. אנחנו גאים שאתם איתנו ומקווה שמהר מאוד נוכל לארח אתכם בארץ. שהמלחמה תיגמר, והחטופים יחזרו. מקווה שתיהנו, שתעזרו לנו לנצח ושנגיע לטורניר גדול. זה יום קשה למדינת ישראל, נעשה את הכל כדי לגרום נחת למדינת ישראל. אל אל ישראל”.

מאיה קדוש, שגרירת ישראל בהונגריה, הביעה גם כן תמיכה בנערים הפצועים והשכולים: ״הפרויקט הזה תוכנן מראש ואני שמחה שההתאחדות נרתמה. באנו כל הדרך מבודפשט ואנחנו חייבים לנצח״.