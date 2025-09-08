יום חמישי, 11.09.2025 שעה 18:15
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

גדעון סער ומשפחות שכולות ביקרו בפרנצווארוש

שר החוץ הגיע למתקני הקבוצה יחד עם ניצולים ואחים שכולים מפגיעת הטיל במג'דל שמס כחלק מיוזמה הסברתית. הערב יצפו יחד במשחק הנבחרת מול איטליה

|
גדעון סער עם ניצולי הטבח בביקור בפרנצווארוש (קרדיט צילום: שלו מן)
גדעון סער עם ניצולי הטבח בביקור בפרנצווארוש (קרדיט צילום: שלו מן)

שר החוץ גדעון ביקר מוקדם יותר היום (שני) במתחם האימון של קבצות פרנצווארוש ההונגרית, ולווה על ידי משלחת של 30 נערים ניצולים ואחים שכולים מפגיעת הטיל במג׳דל שמס ביולי 2024, שגבה את חייהם של 12 ילדים ששיחקו במגרש כדורגל במקום.

המשלחת מבקרת בהונגריה במסגרת מסע ספורט הסברתי, ביוזמת משרד החוץ ושגרירות ישראל בבודפשט. ​במסגרת הביקור, בני הנוער מתארחים ומתאמנים במתקני האימון המקצועיים של המועדון, יצפו הערב במשחק נבחרת ישראל נגד איטליה ויתאמנו עם קבוצות נוער. 

היוזמה ההסברתית מאפשרת להציג בפני התקשורת ולציבור בהונגריה על המלחמה מנקודת מבטם, כמי שהיו ונפגעו באסון מג'דל שאמס ועל הייחודיות של העדה הדרוזית בישראל.

גדעון סער מדגים בעיטה (קרדיט צילום: שלו מן)גדעון סער מדגים בעיטה (קרדיט צילום: שלו מן)

שינו זוארץ, יו”ר ההתאחדות לכדורגל פנה אל המשלחת: “אני שמח שאתם איתנו, הייתי שמח שהיינו מארחים אתכם בישראל בנסיבות אחרות. חוויתם אירוע מצער ועשינו טקס אזכרה לפני מספר שבועות. אנחנו גאים שאתם איתנו ומקווה שמהר מאוד נוכל לארח אתכם בארץ. שהמלחמה תיגמר, והחטופים יחזרו. מקווה שתיהנו, שתעזרו לנו לנצח ושנגיע לטורניר גדול. זה יום קשה למדינת ישראל, נעשה את הכל כדי לגרום נחת למדינת ישראל. אל אל ישראל”.

מאיה קדוש, שגרירת ישראל בהונגריה, הביעה גם כן תמיכה בנערים הפצועים והשכולים: ״הפרויקט הזה תוכנן מראש ואני שמחה שההתאחדות נרתמה. באנו כל הדרך מבודפשט ואנחנו חייבים לנצח״. 

גדעון סר עם ניצולי הטבח (קרדיט צילום: שלו מן)גדעון סר עם ניצולי הטבח (קרדיט צילום: שלו מן)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */