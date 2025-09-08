מועדון משפחתי: אור טפירו מצטרף לנס ציונה

עירוני נס ציונה הודיעה היום (שני) על הרחבת סגל הקבוצה הבוגרת רגע לפני תחילת משחקי גביע ווינר סל. עתיר טלמור (19, 2.03 מ’), בוגר מחלקת הנוער ששיחק בעונה החולפת בקבוצת הנוער-לאומית של המועדון, ימשיך בסגל הקבוצה הבוגרת זו השנה השנייה ברציפות. עתיר ישחק גם בנצר סירני מהליגה הארצית במסגרת כרטיס כפול.

לצידו של הפורוורד יצטרף גם אור טפירו (19, 1.96), בוגר מחלקת הנוער של הפועל ת"א, אשר שיחק בעונה החולפת במ.כ עוטף דרום מהליגה הלאומית ורשם 3.6 נקודות ו-3.9 אסיסטים למשחק.

מאיר טפירו אמר על ההחתמה: “שמח על הצירוף של עתיר ואור לסגל הקבוצה. המועדון שם לו למטרה לפתח שחקנים צעירים, ואנחנו נדאג שהם יקבלו את המעטפת וההכוונה שאנחנו נותנים לשחקנים על מנת שבסוף העונה הם יהיו יותר טובים מהיום שהגיעו לקבוצה, וגם יעזרו לקבוצה להגיע ליעדים של המועדון העונה. מאחל להם בהצלחה!”.

מאיר טפירו (נעם מורנו)



עתיר טלמור התרגש מהמעמד: “שמח להמשיך במועדון שהוא בית בשבילי בעיר שבה גדלתי, רוצה להודות לצוות המקצועי על האמון, אעבוד קשה כדי להתקדם ולעזור לקבוצה. כתום עולה!”. גם אור טפירו הביע שמחה במעמד ההחתמה: “שמח להצטרף למשפחה הכתומה. אעשה הכל כדי לעזור לקבוצה להגיע למטרות שנציב לעצמנו העונה. יאללה נס ציונה!”. השניים שיתפו פעולה לאחרונה במסגרת משחקי ההכנה של הקבוצה לקראת פתיחה העונה.