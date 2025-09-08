חמזה עליכום: אחי נצרת ניצחה 0:1 את א.א פאחם

פתיחת עונה בדיוק כפי שציפתה מכבי אחי נצרת. הקבוצה של עלאא סאיג, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' צפון, רשמה 0:1 על הפועל אום אל פאחם, במשחק השלמה. את השער היחיד במשחק הבקיע הרכש החדש, חמזה מוואסי, שהגיע מליגה א' דרום, מקבוצת מ.כ צעירי טירה, שהצליחה לשרוד את עונתה הראשונה בהיסטוריה בליגה השלישית בכדורגל הישראלי.

לנוכח התוצאה, הפועל אום אל פאחם, הקבוצה של מוחמד אגבארייה, שרק ירדה מהליגה הלאומית, תישאר במקום האחרון עם מינוס 12 נקודות. אפשר לומר כי צוות השיפוט, דניאל בנגלס, לואי שחאדה ואביב שפיצר, לא השאיר טעם טוב באום אל פאחם, הרי שהחליטו להוציא כרטיסים אדומים לרשיד עדוי (92') ואחמד יונס (101'), הקפטן.

יש לציין כי המשחק לא התעלה לרמה גבוהה במיוחד, לנוכח כושרם הגופני של שתי הקבוצות, שרק מתחילות להתניע, כמו שאומרים. השער של חמזה מוואסי, בדקה השמינית להתמודדות, הגיע לאחר טעות בהגנת אום אל פאחם, כשגם השוער לא הבין את חבריו לקבוצה, ועל כן חמזה מצא את הרשת בקלות יתרה.

עלאא סאיג (לילך וויס-רוזנברג)

בתום ההתמודדות, עלאא סאיג, מאמן מכבי אחי נצרת, ציין כי חשוב לקחת שלוש נקודות, אבל מבין טוב מאוד כי היכולת לא הייתה מרשימה, וזה בלשון המעטה. הפועל אום אל פאחם הייתה עדיפה במעט על פני אחי נצרת, אך המגרש בכפר כנא לא הוסיף ליכולת של שתי הקבוצות, שפניהן כבר למשחק הבא, במסגרת המחזור השני בליגה א' צפון.

כבר ביום חמישי הקרוב (11.09) תצא הפועל אום אל פאחם לנשר, שם תפגוש את עירוני המקומית, יחד עם ברוך סער על הקווים. המטרה? לצאת מהמשחק עם נקודות ראשונות, בכדי להפחית את מאזנה השלילי של הקבוצה. מכבי אחי נצרת צפויה לפגוש את הפועל טירת הכרמל, העולה החדשה, שטרם שיחקה את משחקה מהמחזור הראשון מול צעירי אום אל פאחם.