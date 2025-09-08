יום שלישי, 09.09.2025 שעה 04:01
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
31-21מכבי נווה שאנן2
30-11מכבי אחי נצרת3
11-11בני מוסמוס4
11-11עירוני נשר5
10-01הפועל מגדל-העמק6
10-01הפועל ב.א.גרבייה7
10-01הפועל כרמיאל8
10-01מכבי אתא ביאליק9
00-00הפועל בית שאן10
00-00צעירי טמרה11
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא12
00-00צעירי אום אל פאחם13
02-11מ.ס. טירה14
01-01הפועל א.א. פאחם15
03-11מ.כ. צעירי טירה16
03-11מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית מלאכי1
30-51מכבי קרית גת2
31-31בית"ר יבנה3
31-21מ.כ. ירושלים4
31-21מכבי עירוני אשדוד5
30-11בית"ר נורדיה ירושלים6
11-11הפועל הרצליה7
11-11מ.כ. כפ"ס8
10-01הפועל אזור9
10-01מ.כ. ירמיהו חולון10
02-11הפועל מרמורק11
02-11מכבי יבנה12
01-01שמשון תל אביב13
05-01מ.ס. דימונה14
05-01הפועל ניר רמה"ש15

חמזה עליכום: אחי נצרת ניצחה 0:1 את א.א פאחם

הקבוצה של עלאא סאיג פתחה את עונת 2025/26 ברגל ימין בזכות שער בודד של מוואסי (8'). ליריבה, שנשארה עם 12- נקודות, הורחקו אחמד יונס ורשיד עדוי

|
חמזה מוואסי (באדיבות המועדון)
חמזה מוואסי (באדיבות המועדון)

פתיחת עונה בדיוק כפי שציפתה מכבי אחי נצרת. הקבוצה של עלאא סאיג, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' צפון, רשמה 0:1 על הפועל אום אל פאחם, במשחק השלמה. את השער היחיד במשחק הבקיע הרכש החדש, חמזה מוואסי, שהגיע מליגה א' דרום, מקבוצת מ.כ צעירי טירה, שהצליחה לשרוד את עונתה הראשונה בהיסטוריה בליגה השלישית בכדורגל הישראלי.

לנוכח התוצאה, הפועל אום אל פאחם, הקבוצה של מוחמד אגבארייה, שרק ירדה מהליגה הלאומית, תישאר במקום האחרון עם מינוס 12 נקודות. אפשר לומר כי צוות השיפוט, דניאל בנגלס, לואי שחאדה ואביב שפיצר, לא השאיר טעם טוב באום אל פאחם, הרי שהחליטו להוציא כרטיסים אדומים לרשיד עדוי (92') ואחמד יונס (101'), הקפטן.

יש לציין כי המשחק לא התעלה לרמה גבוהה במיוחד, לנוכח כושרם הגופני של שתי הקבוצות, שרק מתחילות להתניע, כמו שאומרים. השער של חמזה מוואסי, בדקה השמינית להתמודדות, הגיע לאחר טעות בהגנת אום אל פאחם, כשגם השוער לא הבין את חבריו לקבוצה, ועל כן חמזה מצא את הרשת בקלות יתרה.

עלאא סאיג (לילך וויס-רוזנברג)עלאא סאיג (לילך וויס-רוזנברג)

בתום ההתמודדות, עלאא סאיג, מאמן מכבי אחי נצרת, ציין כי חשוב לקחת שלוש נקודות, אבל מבין טוב מאוד כי היכולת לא הייתה מרשימה, וזה בלשון המעטה. הפועל אום אל פאחם הייתה עדיפה במעט על פני אחי נצרת, אך המגרש בכפר כנא לא הוסיף ליכולת של שתי הקבוצות, שפניהן כבר למשחק הבא, במסגרת המחזור השני בליגה א' צפון.

כבר ביום חמישי הקרוב (11.09) תצא הפועל אום אל פאחם לנשר, שם תפגוש את עירוני המקומית, יחד עם ברוך סער על הקווים. המטרה? לצאת מהמשחק עם נקודות ראשונות, בכדי להפחית את מאזנה השלילי של הקבוצה. מכבי אחי נצרת צפויה לפגוש את הפועל טירת הכרמל, העולה החדשה, שטרם שיחקה את משחקה מהמחזור הראשון מול צעירי אום אל פאחם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */