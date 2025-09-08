אנדי רם: אלקראס בדרך לשבור כל שיא אפשרי

קרלוס אלקראס גבר אמש (ראשון) על יאניק סינר עם 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 והפך למלך ניו יורק, אחרי שעתיים ו-44 דקות של הטניס הכי טוב שיש בעולם, כמיטב המסורת של השניים. טניסאי העבר האגדי, אנדי רם, דיבר על המשחק ועל אלקראס בתכנית “שיחת היום”. התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום” שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת. התוכנית בחסות “ישראייר”.

שלום אנדי רם, חזית את התוצאה של המשחק אתמול, מה הכי אהבת לראות אתמול בקרלוס אלקראס?

”אני חשבתי שאלקראס ינצח כי הוא בא בכושר טיפה יותר טוב מסינר. נכון שזה גמר והכל יכול להיות, אבל היה שלב שהרגשתי שסינר חסר אונים נגד העוצמות של אלקראס. זה פשוט מדהים”.

הוא הולך לשבור את כל השיאים?

”נכון לעכשיו, חד משמעית. הבעיה שזה ספורט נורא קשה ויש הרבה פציעות ועומס, וזה יכול להיעצר. כל עוד הוא בריא, אין גבול ליכולות שלו. הוא יכול לעקוף את כולם. הוא עושה את זה בדרך שלו, בצניעות, בסטייל, עם חיוך. מקווה בשבילו שיישאר בריא ויצליח להמשיך ככה. הוא לא הפסיד הרבה משחקים, הוא זכה השנה בשבעה תארים. הוא כמעט לא הפסיד. אם הוא ממשיך ככה זה מטורף. הוא עוד צעיר ויש לו עוד כל כך הרבה מה להשתפר וללמוד”.

קרלוס אלקראס (IMAGO)

מדובר בילד טוב עם אופי נהדר. הוא גם אוהב את החיים ונראה שהוא בינתיים מצליח.

”יש לו צוות של 20 אנשים שמקיפים אותו. כל אחד דואג למשהו. סוכן, דובר, הכל. אי אפשר להצליח בלי צוות והצוות שלו יודע לתת לו את כל מה שהוא צריך. מתי לדרוש ממנו ומתי להוריד את הרגל מהגז. מבינים אותו”.

ומה אתה אומר על התספורת שלו?

”נראה שיצא לו בטעות”.