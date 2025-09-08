"מרגישה בת ערובה, מקווה שלא אצטרך לפרוש"

עשרות ילדות שרוצות להמשיך לשחק כדורגל מוצאות את עצמן תקועות, בעקבות האיחוד המוזר שבמסגרתו הפועל פתח תקווה נשים הפכה למכבי חולון. בעקבות זאת, עשרות הורים מסרבים לשלוח את בנותיהם לאימונים ולמשחקים בחולון, במקום בפתח תקווה. אביה של אחת הילדות, דודו מקייס, ואחת הילדות התקועות שני מקייס, דיברו ב”שיחת היום”.

שני, ספרי לנו על המצב בו את נמצאת כרגע?

”אנחנו משחקות במכבי פתח תקווה, אבל ללא כרטיס שחקן. אי לנו מה לעשות מול זה. הכרטיס שלנו מוחזק אצל תמיר חופי”.

ומה תמיר חופי דורש ממך? גם הבנתי שהיית צריכה לקבל שכר על כך שהיית מאמנת ולא קיבלת.

”נכון, בהתחלה קיבלתי שכר כרגיל ובחודשים האחרונים הוא הפסיק לשלם. הוא לא אמר למה לא, אבל הוא אמר שזה יגיע בקרוב וזה לא הגיע עד עכשיו. חלפה כבר חצי שנה”.

מה הוא דורש עבור כרטיס השחקן?

דודו: “ההתנהלות היא מול מכבי פתח תקווה. הם רוצים את הכרטיס, ויש כל מני עניינים מול ראש העיר. מותר לו לדרוש דמי השבחה, הוא רוצה כסף, ככה אני הבנתי. בגלל שהוא חייב כסף לשני אז הוא מכניס אותה לפינה של בת ערובה. היא לא יכולה לשחק כדורגל אם זה ימשך ככה”.

ושני, את פנית לתמיר חופי?

”הוא לא עונה לי”.

דודו: “ממכבי פתח תקווה ביקשו לדבר איתי כדי להבין איפה הסיפור עומד, אבל הוא לא עונה. לא ברור אפילו מה הוא דורש”.

תמיר חופי (יונתן גינזבורג)

קיבלתם תשובות למה הקבוצה נעלמה?

דודו: “קיבלנו תשובות שהכספים שעברו למועדון דרך העיר עברו לקבוצות אחרות ושזה לא חוקי ולכן נאלצו לסגור את המועדון”.

שני, מה את הולכת לעשות כרגע?

”אני עונה קודמת הייתי פצועה והייתי חסרת אונים, שקלתי פרישה. העונה הנוכחית החילה טובה וקיווינו שהדברים יסתדרו. מכבי פתח תקווה טיפלו בי, אבל כרגע אני לא יכולה לשחק ויש מצב שנאלץ לוותר על זה בלית ברירה. אין לנו מה לעשות עם זה. זה כואב מאוד. אני מקווה שהצדק ייעשה”.

דודו: “זה אבסורד. יש פה 30 בנות שרוצות לעשות ספורט וחבורת עסקנים מוציאה להם את החשק ואת המוטיבציה. זה לא נורמלי. מדובר בילדות קטנות שרק רוצות לשחק כדורגל ומונעים את זה מהן. איך אפשר לבקש לשלם דמי השבחה על שחקנית בת 13? זה לא חוקי. אני דיברתי עם שינו זוארץ והוא אמר שהוא יבדוק מה אפשר לעשות עם זה. הם טוענים שמותר להם בתקנון לדרוש את דמי ההשבחה. אגב, מכבי פתח תקווה הסכימה לשלם 30 אלף שקל, ותמיר חושב שהוא יכול לקבל יותר. קיבלנו סיכום של הפועל פתח תקווה שהם רוצים לשמור את הבנות בעיר כדי לקבל תקציבים”.