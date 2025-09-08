שרון אביטן ביקש להיפרד ממ.ס דימונה

מ.ס דימונה בדרך לחפש מאמן חדש? הבוקר (שני) שרון אביטן הודיע לראשי המועדון הדרומי כי תם מבחינתו תפקידו בעמדת המאמן מסיבותיו האישיות. בדימונה מנסים בכל דרך אפשרית לשכנעו להמשיך, הרי שלא מוכנים הם לקבל את התפטרותו. לעת עתה, המאמן ציין בפני הדימונאים כי רוצה לחשוב על כך ותוך 24 שעות לתת תשובתו.

במשחק הליגה הראשון במסגרת ליגה א' דרום, קבוצתו של שרון אביטן הפסידה 5:0 למכבי קריית גת, מול האקסים רומן זולו ואליאור משלי, שאף התכבד בשער. מלבד ההפסד הכואב, מה שלא נראה שנים במועדון הדרומי, הרי שהשופט, רועי גולדשטיין, החליט לשלוף לעבר אביטן את הכרטיס האדום ולהרחיקו לנוכח דין ודברים ביניהם.

איציק דהן, יו"ר מ.ס דימונה, שוחח עם ONE בקצרה ואמר: "שרון אביטן יישאר במ.ס דימונה עד תום העונה. מה שקרה במשחק מול קריית גת הוא אירוע אימוציונלי וזה הכדורגל. זה לא משליך על עונה שלמה או על מי הבנאדם. זה רק משחק אחד ואנחנו לא מתרגשים מהתוצאה, כי הדרך היא החשובה. האירוע בקריית גת מאחורינו, הפנים למשחק הבא".

במשך שנים שימש אביטן כמנהל מקצועי במחלקת הנוער של הפועל באר שבע, ואף אימן את קבוצת הנוער בשלוש קדנציות שונות במרוצת השנים כשהפעם האחרונה הייתה בעונת 2019/20. מדובר במאמן שמאוד מזוהה עם הפועל באר שבע. בעונת 2022/23 עבר למחלקת הנוער של בני יהודה תל אביב, שם שימש כמנהל מקצועי במחלקת הנוער, מטרומיים ועד לנוער.