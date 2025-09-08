יום שני, 08.09.2025 שעה 13:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בוסקילה התקבל בחום, בהפועל לא מחכים לקוקו

במועדון מרוצים מסיום הסאגה ומהצטרפותו של שחקן הפועל רמת גן לקבוצה. האדומים לא יחכו למגן הצרפתי וכבר מנהלים מו"מ מול שני מגנים זרים אחרים

שחקני הפועל תל אביב מברכים את מור בוסקילה (באדיבות המועדון)
שחקני הפועל תל אביב מברכים את מור בוסקילה (באדיבות המועדון)

בהפועל תל אביב מרוצים מאוד שעסקת העברתו של מור בוסקילה לקבוצה הסתיימה בהצלחה והשחקן חזר להתאמן ביחד עם חבריו החדשים ישנים. בוסקילה התקבל בחום ואמור להשתלב מהר בסגל המתרחב של המאמן אליניב ברדה. 

למרות שעדיין לא הודיע מרקוס קוקו להנהלת המועדון שהוא מעדיף את ההצעה מצ.פ.ר קלוז' על פני ההצעה מהפועל, במועדון לא מחכים ומנהלים כבר מו"מ מתקדם עם שני מגנים זרים. ברדה רוצה לצרף גם קשר התקפי ובזה מתמקדים במקביל למו"מ לצירוף מגן זר.  

בחודורוב ממשיכים את ההכנות לקראת לקראת המסקרן ביום שני הבא נגד בית"ר ירושלים. מי שצפוי לפתוח בהרכב הוא המגן השמאלי דורון ליידנר. לוקאס פלקאו, שנעדר ממשחק האימון בשבוע שעבר בגלל פציעה, חזר לאימונים והוא יהיה כשיר למשחק, גם רוי קורין אמור לחזור לכשירות מלאה.

אליניב ברדה (חג'אג' רחאל)
