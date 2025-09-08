יום שבת, 13.09.2025 שעה 02:25
16583-7298טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
16600-8118גרמניה1
13669-6978פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
14603-6718יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

חילופי דורות בנבחרת: מדור הפרווה לדור העתיד

אחרי ההדחה מהיורובאסקט, פודקאסט "שיחת היום" עם הפנים קדימה: מה לא עבד מול יוון, ה-DNA, שאלת המאמן והשמות שיצטרכו לעשות שינוי בעתיד. האזינו

דני אבדיה (פיב"א)

בפודקאסט “שיחת היום” עם לי נוף, גיל אמיתי ורועי לוין עסקנו בהפסד של נבחרת ישראל בכדורסל ליוון, משחק שבו שוב עלו אל פני השטח הבעיות ההתקפיות של הכחולים-לבנים. דיברנו על כך שהנבחרת נראתה חסרת אנרגיות, לא הצליחה להביא לידי ביטוי אף יתרון משמעותי, ושוב עולה השאלה – האם הדגש צריך להיות על כישרון התקפי או על ה־DNA הלוחמני שאפיין את ישראל בשנים האחרונות.

חלק מרכזי מהדיון הוקדש גם לשאלת המאמן: האם אריאל בית הלחמי הוא האדם הנכון להוביל את הנבחרת קדימה? והאם אולי הגיע הזמן לשנות את השיח – מנבחרת שמבוססת על ריצה, אגרסיביות ופיזיות, לנבחרת עם כישרון טהור שמסוגלת לשחק כדורסל ברמה גבוהה מול יריבות אירופיות.

יחד עם זאת, הסתכלנו גם על העתיד וראינו סיבות לאופטימיות. שמות כמו בן שרף, עומר מאייר, טי ג’יי ליף, דני וולף ועמנואל שארפ יכולים להפוך את הנבחרת הבאה להרבה יותר מוכשרת ומגוונת. הכישרון שנמצא בדרך עשוי לשנות את התמונה, ולראשונה מזה זמן רב להעניק לנבחרת ישראל עומק אמיתי ותקווה להמשך הדרך. האזנה נעימה. 

