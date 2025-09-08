מקום לדאגה: מה מחכה לווייסמן בבלאו וייס לינץ?

אז מי היא בלאו וייס לינץ, קבוצתו החדשה של שון וייסמן? רובכם לא שמעתם עליה עד עכשיו, ואם בדקתם בוויקיפדיה גיליתם כי מדובר במועדון חדש יחסית שנוסד ב-1997. טכנית זה נכון, אך למעשה ההיסטוריה של המועדון עשירה ומורשתו מפוארת.

הקבוצה החלה את דרכה כקבוצת מפעל פלדה מקומי שהוקמה אחרי מלחמת העולם השנייה ונהנתה מתקופת זוהר בשנות ה-70. ב-1974 היא זכתה באליפות והייתה הקבוצה השנייה מחוץ לווינה שעשתה זאת בתולדות הליגה האוסטרית. בסיבוב הראשון בגביע האלופות היא הוגרלה מול ברצלונה, אירחה את יוהאן קרויף ורינוס מיכלס באצטדיון מלא ב-25,000 צופים נלהבים וסיימה בתיקו 0:0, ואף הייתה קרובה לניצחון. בגומלין היא הובסה 5:0 בקאמפ נואו, אך גם הביקור הזה נחשב לציון דרך חשוב עבור האוהדים.

עם הזמן נחלשה תעשיית הפלדה בלינץ, והמועדון נכנס לקשיים כלכליים. כאשר המצב החמיר במיוחד, הוחלט ב-1997 על מיזוג עם היריבה העירונית לאסק לינץ. למעשה, לאסק השתלטה על האקדמיה של הקבוצה ולא העניקה לה ייצוג רשמי ביישות החדשה.

האוהדים בכחול-לבן חשו מרומים וסירבו להשלים עם מותו של המועדון האהוב. הם יזמו מיזוג נוסף עם קבוצה מקומית קטנה אחרת, אוסטריה טבק, ממפעל סיגריות. כך נוצרה בלאו וייס לינץ במתכונתה הנוכחית. היא התחילה בליגה הרביעית עם תקציב זעום, אך שמרה על זכרונות העבר, וערכה בשנה שעברה חגיגות לציון 50 שנה לזכייה באליפות, למרות שאוהדי לאסק טוענים כי האירוע היה מזויף.

שחקני בלאו וייס לינץ (IMAGO)

באופן סמלי, זו גם הייתה התקופה הטובה ביותר של בלאו וייס. הקבוצה עלתה לראשונה לבונדסליגה האוסטרית ב-2023, ובעונה שעברה הפתיעה עם עלייה לפלייאוף העליון ודורגה במקום השישי. המטרה הייתה להימנע מירידה, וגם המנהל הספורטיבי, כריסטיאן שלוסוונדטר, הודה: "לא האמנתי שנוכל לטפס כל כך גבוה". החלוץ הברזילאי רוניבאלדו הוכתר כמלך השערים עם 14 כיבושים, והמאמן גראלד שייבלנר זכה לשבחים על יכולתו להרכיב קבוצה טובה מסך חלקיה.

שייבלנר הוא עילוי בבלאו וייס. הוא יליד לינץ ובוגר האקדמיה של הקבוצה ממפעל הפלדה במתכונתה המקורית. הוא חי ונושם את המועדון, מכיר אותו מבפנים מילדות, והוביל להצלחה מאז 2021. הוא חתום על העלייה לפני שנתיים ועל הסנסציה האחרונה, ובמועדון קיוו להשאירו למרות רצונו להתקדם מקצועית. הוא ניהל מגעים עם גראסהופרס השווייצרית, וקיבל תשובה שלילית. בבלאו וייס נשמו לרווחה, אך לאחר שמשא ומתן עם מאמן אחר התפוצץ, גראסהופרס חזרה לשייבלנר והוא עזב במפתיע בשלהי יוני, לפני פתיחת מחנה האימונים, והותיר את המועדון במצוקה.

בלאו וייס נאלצה לחפש בדחיפות מאמן חדש, ומינתה את מיטיה מורץ, סלובני בן 42 ללא ניסיון בליגה הבכירה. התאקלמותו הייתה קשה וההכנות נפגעו. התוצאות במשחקי ההכנה היו טובות וגרמו לאופטימיות, אך בלאו וייס פתחה את העונה עם 4 הפסדים רצופים וללא שער. בנוסף, נפצע רוניבאלדו בן ה-36, עליו התבססה התקפת הקבוצה.

רוניבאלדו (IMAGO)

בהתחלה ההנהלה הודיעה כי לא תחתים גיבוי בשוק ההעברות, אך לאחר שהקבוצה השיגה נקודה ראשונה ושערים ראשונים ב-2:2 בזלצבורג במחזור החמישי, הגישה השתנתה. וייסמן, שנקשר לחזרה אפשרית לוולפסברגר, היה אמור לחתום אם הקבוצה הייתה מעפילה לשלב הליגה בקונפרנס ליג. הפסד לאומוניה ניקוסיה בפנדלים סיכל את המהלך, החלוץ הישראלי נותר פנוי, ובלאו וייס החליטה להחתימו.

על הנייר מדובר בחיזוק משמעותי לקבוצה, שמחוסרת את הסקורר המוביל שלה, אך ישנם שאינם מרוצים, וכדאי לווייסמן להתכונן לקבלת פנים צוננת. יש להבין את מהות המועדון כדי להבין זאת.

בלאו וייס נוסדה במתכונתה הנוכחית כמחאה נגד האיחוד הלא צודק עם לאסק העשירה, והיא נחשבת למועדון של הצווארון הכחול. מדובר במועדון קאלט מקומי שמקדם ערכי שוויון וחופש. ניתן להקביל את הרוח המחתרתית של בלאו וייס לזו של סנקט פאולי הגרמנית, אם כי לא במדויק. הקבוצה מזוהה באופן ברור עם השמאל הליברלי, ואוהדיה מביעים סלידה מהימין הקיצוני ששולט בחלק מחוגי האולטראס של לאסק. התבטאויותיו הבוטות של וייסמן, שזכו לתשומת לב תקשורתית גם באוסטריה, לא תואמות את השקפת עולמו של הקהל החדש שלו.

סימון, שמחזיק במנוי למשחקי בלאו וייס, מספר: "הערכים שלנו מבוססים על התנגדות לגזענות, מיזוגניה והומופוביה. האמירות שהשמיע וייסמן לא מקובלות עלינו. יש לנו אוהדים יהודים, והם מספרים שהוא נחשב לימין קיצוני גם בישראל. זה מדאיג ומעורר שיח בקרב האוהדים עוד לפני שהוא הגיע. גם שכרו יהיה גבוה יחסית לתקציב המועדון. אנחנו לא חושבים שכדאי להסתכן כלכלית ולפגוע במורשת ובשורשים שלנו בשביל שחקן שעשוי להתברר כהחתמה זמנית ביותר".

אתמול, במשחק קבוצת הנשים של בלאו וייס, הגיעו מפגינים פרו-פלסטינים שלא קשורים למועדון והניפו שלט הקורא לא להחתים את וייסמן, בתוספת כיתוב: "שחררו את פלסטין! תפסיקו את רצח העם!". סימון מעיד: "גם האוהדים שאין להם שום בעיה עם וייסמן עצמו לא אוהבים את ההתפתחות הזו. אנחנו מועדון קטן ונחמד, ויש גישה חיובית כלפינו מצד הקהל הנייטרלי. לא היה בתוכניות שלנו להיות במוקד מחאות פוליטיות. זה מיותר לחלוטין מבחינתנו. אנחנו רוצים להתמקד בכדורגל, והחתמתו של וייסמן תכניס רעש תמידי למערכת".

זו האווירה שאליה ייחשף וייסמן. צבעי המועדון אמנם תואמים לצבעי דגל ישראל, אבל הקהל לא ממתין לו בזרועות פתוחות. לדעת הפרשנים המקומיים, מקומו בהרכב יהיה מובטח כל עוד רוניבאלדו פצוע. עם זאת, חשוב לזכור כי מורץ משחק במערך עם חלוץ מרכזי אחד. כאשר יחזור הברזילאי לכשירות, הוא עשוי להדיח את הישראלי לספסל, היות שמעמדו כאליל האוהדים מובטח.

המטרה של וייסמן תהיה לכבוש שערים רבים ככל הניתן עד אז, על מנת להוכיח את עצמו, לגרום לקהל לדבר שוב על כדורגל ולהוריד את הביקורת על החתמתו מסדר היום. רק אם יצליח לעשות זאת ויסייע לבלאו וייס לעזוב את המקום האחרון, אפשר יהיה לדבר על עתידו האפשרי במועדון לטווח הארוך.