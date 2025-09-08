אלקראס לסינר: פוגש אותך יותר מאת משפחתי

קרלוס אלקראס שוב עשה היסטוריה, והפעם עם זכייה מרשימה באליפות ארצות הברית. לאחר ההישג הגדול, זרם של ברכות הגיע מכיוון בית המלוכה, ממשלת ספרד וגם אגדות הספורט המקומיות.

מלך ספרד, פליפה השישי, פרסם הודעה רשמית: "ברכות קרלוס אלקראס! אתה מספר 1. עוד גראנד סלאם שמצטרף לקריירה האדירה שלך, הישג שהופך את כל הספורט הספרדי לגאה. תודה על עוד ניצחון היסטורי". גם ראש הממשלה, פדרו סאנצ'ס, הצטרף: "נהדר, קרלוס אלקראס, עוד זכייה בלתי נשכחת באליפות ארצות הברית. תודה על כך שאתה גורם לנו ליהנות ולחלום דרך הטניס שלך".

אגדת הטניס רפאל נדאל, שזכה בעצמו באליפות ארצות הברית ונחשב בעבר למדורג מספר 1 בעולם, שלח גם הוא ברכות חמות: "ברכות על כל העבודה שמאחורי העונה הנהדרת הזו". מי שמיהר לפרגן היה גם פאו גאסול, כוכב ה-NBA בעבר וחובב טניס ידוע. גם בריאל מדריד, אתלטיקו מדריד וסביליה בירכו.

קרלוס אלקראס (IMAGO)

הבלאנקוס כתבו: "מזל טוב על הזכייה השנייה שלך באליפות ארה"ב, הגראנד סלאם השישי שלך, והדירוג הראוי שלך במקום הראשון בעולם. אנחנו, ריאל מדריד, תמיד לצידך וגאים בך מאוד. מזל טוב, אלוף".

אלקראס עצמו, שזכה בגראנד סלאם השישי בקריירה, לא הסתיר את התרגשותו. הוא חגג בהתלהבות עם הצוות הקרוב שלו ובני משפחתו שהגיעו לניו יורק. "ההצלחות שלי הן גם שלכם", אמר. "תודה על העבודה על המגרש ומחוצה לו".

קרלוס אלקראס (IMAGO)

הספרדי בן ה-22 התייחס גם ליריבות המתפתחת מול יאניק סינר, יריבות שהניבה העונה חמישה גמרים ו-15 מפגשים ישירים: "אני רואה אותך יותר מאשר את המשפחה שלי", אמר בחיוך. עם זאת, הוא הודה כי הפעם אמו ושני אחיו הצעירים לא הצליחו להגיע לתחרות.

בראיון בסיום הסביר אלקראס כי נכנס לגמר ברוגע יוצא דופן: "הייתי מתוח לפני המשחק, אבל ברגע שעליתי למגרש הרגשתי שזה עוד משחק רגיל". לסיום הוסיף כי סיום המערכה הזכיר לו את הנקודה שהעניקה לו את התואר ב-2022 מול קספר רוד: "זה באמת חזר אליי ברגע ההכרעה".