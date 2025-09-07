רעננה תפתח את גביע ווינר מול הפועל העמק

מכבי עירוני רעננה, העולה החדשה לליגת העל, תחל מחר (שני) את משחקיה בגביע ווינר סל, כאשר תפגוש בגן-נר את הפועל העמק (18:40), במסגרת בית ד'.

הסגל של הפועל העמק כולל את הקפטן, רועי נציה, עדי רינסקי, יובל כוכבי, יונתן מלול, שחר ארז, רפי מנקו, גיל נויוביץ', ניב משגב, לוקאס גולדנברג, אלייז'ה צ'יילדס, שממשיך מהעונה שעברה, קיילר אדוארדס, קמרון הנרי, ארון וויילר וקאדין שדריק.

הסגל של רעננה כולל כרגע שלושה זרים בלבד ומכיל את חואקין שוכמן, חן גיא, ווילי וורקמן, אלכס לדר, אפי טיומקין, יותם חנוכי, חן בוקובזה, נייט לאשבסקי, חסן דיארה, לנארד פרימן וטייריס רדפורד.

חואקין שוכמן (עירוני רעננה)

רעננה הודיעה היום שחואקין שוכמן ישמש כקפטן הקבוצה בעונת 2025/26. לאחר שיוגב אוחיון, הקפטן בשתי העונות האחרונות, החליט להישאר בלאומית (הצטרף לעירוני נהריה) הגארד בן ה-30, לו זו תהיה עונתו השנייה במועדון, נבחר לתפקיד.

מנכ״ל המועדון, גיא לביא, אמר על שוכמן: “שמחים מאוד על המינוי של שוכמן לתפקיד קפטן הקבוצה, שוכמן הוא מודל לחיקוי לכל שחקן כדורסל בכל גיל, מביא בכל אימון ומשחק את הערכים שהמועדון דוגל בהם – עבודה קשה, השקעה, מקצוענות, לא לוותר על אף כדור ובמיוחד הוא מביא איתו צניעות, מסתכל על כל אחד בגובה העיניים, בהצלחה שוכי!”.

שוכמן עצמו הוסיף: “זו זכות גדולה לשמש כקפטן המועדון. שמח להמשיך להוביל את הקבוצה שנה נוספת. אני בטוח שנעשה שנה שמחה ומרגשת מלאה ברגעים מיוחדים”.