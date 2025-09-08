מולטי מיליונר: אלקראס זכה בפרס הגדול אי פעם

אחרי שאיבד לו את התואר בווימבלדון, קרלוס אלקראס נקם הלילה (בין ראשון לשני) ביאניק סינר עם ניצחון בגמר הגראנד סלאם האחרון של השנה באליפות ארצות הברית הפתוחה. ושוב, עוד שנה מסתיימת לה בחלוקה שווה ומרשימה של שני כוכבי העל האלה עם שני מייג’ורים לכל אחד.

בטורניר בארה”ב חולק הפעם גם הפרס הגדול בתולדות הטניס העולמי – לא פחות מ-5 מיליון דולר שייכנסו לחשבון הבנק המתמלא של קרליטו. מולטי מיליונר בגיל 22 בלבד, ועם סך הכנסות כולל של 53.5 מיליון דולר. וחשוב להזכיר שהסכום הזה אך ורק מהזכיות בטורנירים הרשמיים, ללא ספונסרים, פרסומות ועוד ועוד, כמו שהטניסאי הטוב בעולם מרוויח מהצד נקרא לזה כך.

האיטלקי המאוכזב יסתפק ‘רק’ ב-2.5 מיליון דולר ועלה לסכום כולל של 48.8 מיליון דולר, והוא חלף כעת על פני דניל מדבדב שמבוגר ממנו ב-5 שנים וכבר עשה דבר או שניים בקריירה. מאחור נשארה אגדה כמו פיט סמפראס עם 43.2 מיליון דולר, וזה רק ממחיש עד כמה זה עידן של כסף גדול בטניס, מה שרק יעלה משנה לשנה.

לא רחוק היום בו קרליטוס ישאיר מאחור גם את אלכסנדר זברב (54.5) וכנראה שבעתיד גם יחלוף על פני הביג 3, או לפחות על אחד או שניים מהם. בינתיים, הספרדי ממוקם שישי בטבלת המרוויחים ההיסטוריה, שלפניו כאמור זברב, אנדי מארי (64.6), רוג’ר פדרר (130.5), רפאל נדאל (134.9), ונובאק ג’וקוביץ’ עם סכום שיא של 190.2 מיליון דולר.