גבר על קאנגווה: פרץ נבחר ל-Winner המחזור

המחזור השני של ליגת העל סיפק לנו מספר רגעים אדירים ומשחקים שהשאירו טעם של עוד, ואתם, גולשי ONE, בחרתם בדור פרץ ל-Winner של השבוע בליגה.

דור פרץ זכה בתואר כשגרף 38% מהקולות. אחרי שדחתה את מחזור הפתיחה לאור המפגש הכפול באירופה, מכבי תל אביב עלתה לראשונה לבלומפילד בעונת 2025/26 של ליגת העל, כשפרץ ניצח על התזמורת ב-0:4 המשכנע על מכבי נתניה. הקשר כבש צמד, עם גול בכל מחצית, וכהרגלו ניווט ממרכז השדה את הצהובים לשלוש נקודות וספתח מצוין.

אחריו הגיע קינגס קאנגווה מהפועל באר שבע עם 29% מהקולות, בסיומו של קרב צמוד. הקשר של הפועל באר שבע היה זה שפתח את החגיגה עם צמד מהיר תוך שבע דקות, ב-0:7 העוצמתי של הדרומיים על עירוני טבריה באצטדיון טרנר. הזמבי של רן קוז’וק הגיע לעונה ובגדול, ורק פתח לאוהדי הקבוצה מבירת הנגב את התיאבון לעוד עם מופע על היריבה מעיר הכנרת במגרש הביתי.

איילסון טבארש מבית"ר ירושלים במקום השלישי עם 25% מהקולות ואת המקום הרביעי חולקים ג'בון איסט מהפועל חיפה ואנטוניו ספר ממכבי בני ריינה עם 4% מהקולות כל אחד.