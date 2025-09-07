יום ראשון, 07.09.2025 שעה 19:28
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

קונאטה התבדח: אמבפה מתקשר אליי כל שעתיים

הבלם של ליברפול, שאמור לסיים בקיץ הקרוב חוזה ומבוקש בריאל מדריד, התלוצץ כשנשאל על האפשרות שיעבור ללבנים, תוך שהוא מזכיר את חברו לנבחרת צרפת

|
אמבפה וקונאטה (IMAGO)
אמבפה וקונאטה (IMAGO)

איברהימה קונאטה הוא אחד המועמדים של ריאל מדריד לחיזוק בעונה הבאה. חוזהו של הבלם הצרפתי בליברפול מתקרב לסיום ועניין חידוש החוזה עדיין לא נפתר, מצב שיכולה ריאל מדריד לנצל. בראיון ל־’Telefoot’ נשאל הבלם על הנושא, והזכיר בצחוק את חברו לנבחרת, קיליאן אמבפה.

העיתונאי שאל את קונאטה על הדיווחים מהתקשורת הספרדית שקושרים אותו לריאל מדריד, ותהה אם אמבפה לוחץ עליו להצטרף בעונה הבאה. הבלם, בחיוך, השיב: "כן, קיליאן אמבפה מתקשר אליי כל שעתיים", תשובה שגררה פרצי צחוק מהמנחים ב־’Telefoot’.

חוזהו של קונאטה מסתיים בשנה הבאה, ומספר מועדונים, כולל ריאל מדריד, עוקבים מקרוב אחרי מצבו של אחד מהבלמים הטובים בכדורגל האירופי.

קונאטה, שחקן מפתח בנבחרת צרפת בה ביסס את מעמדו בשנתיים האחרונות, עדיין לא קיבל החלטה לגבי עתידו, אך הכל מצביע על כך שלא ימשיך את ההרפתקה עם אלופת הפרמייר ליג.

איברהימה קונאטה (IMAGO)איברהימה קונאטה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */