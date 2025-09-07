איגוד הכדורסל יכריע מי תשחק בליגת העל עד שלישי

בדיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני כבוד השופט גלעד הס, לבקשת הפועל עפולה והפועל אילת בנוגע להחלטת בית הדין העליון של איגוד הכדורסל על הישארותה של אליצור נתניה בליגת ווינר סל, הוחלט שלא להוציא צווי מניעה.

עם זאת, השופט גלעד הס הורה להנהלת איגוד הכדורסל לקיים דיון נוסף בנושא, ולהגיש את מסקנותיו לבית המשפט עד יום שלישי בשעה 17:00.

“צר לנו שהגענו עד ערב פתיחת הליגה עם חוסר ודאות לגבי הקבוצה האחרונה, ושהליך כה מהותי לקביעת זהות הקבוצה ה־14 בליגת ווינר סל מתנהל מחוץ למסגרות המקצועיות של הליגה. נחדד כי מנהלת הליגה לא הייתה צד להליך, ותכבד כל הכרעה שתתקבל על ידי בית המשפט”, נמסר.