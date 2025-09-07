יום ראשון, 07.09.2025 שעה 16:31
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

ג'קסון שילם 3 מיליון אירו כדי לעזוב את צ'לסי

נשיא באיירן מינכן, אולי הנס, חשף בנוגע לפרטי העסקה: השחקן וסוכנו התגמשו כלכלית, חובת הרכישה תופעל רק אם יפתח בהרכב הקבוצה בלפחות 40 משחקים

|
ניקולס ג'קסון בבאיירן מינכן (באיירן מינכן)
ניקולס ג'קסון בבאיירן מינכן (באיירן מינכן)

סאגה לא קצרה הייתה בנוגע למעברו של ניקולס ג’קסון לבאיירן מינכן, לאחר שהחלוץ כבר הגיע לגרמניה, קיבל הוראה לחזור ללונדון, ולבסוף חתם על השאלה לעונה אחת במדי הבווארים ביום האחרון של חלון ההעברות.

היו הרבה ספקולציות לגבי סכום ההשאלה ונושא חובת הרכישה. לפי הדיווחים באנגליה הבעיות בעסקה היו בגלל דרישת צ’לסי לקבל מחויבות רכישה שנחתמה לבסוף, אך כעת מתברר כי התנאים שבהם תופעל לא פשוטים, וכי המעבר דרש ויתורים גם מהשחקן וסוכנו.

נשיא באיירן מינכן אולי הנס טען בראיון בגרמניה כי אין ציפייה שחובת הרכישה תופעל: “לא יהיה חוזה קבוע. זה יקרה רק אם הוא יפתח בהרכב בלפחות 40 משחקים, זה לעולם לא יקרה”.

אולי הנס, "לא יהיה חוזה קבוע" (IMAGO)אולי הנס, "לא יהיה חוזה קבוע" (IMAGO)

הנס הוסיף על התנאים שהובילו להבשלת העסקה, והוויתור שעשה ג’קסון כדי להגיע למינכן: “השחקן והסוכן שלו תרמו שלושה מיליון אירו, אז אנחנו (באיירן) שילמנו רק 13.5 מיליון אירו עבור ההשאלה”.

ניקולס ג’קסון רשם 81 הופעות במדי צ’לסי בסך הכל, בהן הוא הצליח לכבוש 30 שערים ולהוסיף עוד 12 בישולים. לפני כן הוא שיחק בוויאריאל, אליה הגיע בגיל צעיר גם למחלקות הנוער. אצל הצוללת הצהובה הסנגלי שיחק 48 משחקים, בהם מצא את הרשת 13 פעמים והוא רשם גם עוד שישה בישולים. כעת, הוא מגיע ליעד שלישי בקריירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */