ג'קסון שילם 3 מיליון אירו כדי לעזוב את צ'לסי

סאגה לא קצרה הייתה בנוגע למעברו של ניקולס ג’קסון לבאיירן מינכן, לאחר שהחלוץ כבר הגיע לגרמניה, קיבל הוראה לחזור ללונדון, ולבסוף חתם על השאלה לעונה אחת במדי הבווארים ביום האחרון של חלון ההעברות.

היו הרבה ספקולציות לגבי סכום ההשאלה ונושא חובת הרכישה. לפי הדיווחים באנגליה הבעיות בעסקה היו בגלל דרישת צ’לסי לקבל מחויבות רכישה שנחתמה לבסוף, אך כעת מתברר כי התנאים שבהם תופעל לא פשוטים, וכי המעבר דרש ויתורים גם מהשחקן וסוכנו.

נשיא באיירן מינכן אולי הנס טען בראיון בגרמניה כי אין ציפייה שחובת הרכישה תופעל: “לא יהיה חוזה קבוע. זה יקרה רק אם הוא יפתח בהרכב בלפחות 40 משחקים, זה לעולם לא יקרה”.

אולי הנס, "לא יהיה חוזה קבוע" (IMAGO)

הנס הוסיף על התנאים שהובילו להבשלת העסקה, והוויתור שעשה ג’קסון כדי להגיע למינכן: “השחקן והסוכן שלו תרמו שלושה מיליון אירו, אז אנחנו (באיירן) שילמנו רק 13.5 מיליון אירו עבור ההשאלה”.

ניקולס ג’קסון רשם 81 הופעות במדי צ’לסי בסך הכל, בהן הוא הצליח לכבוש 30 שערים ולהוסיף עוד 12 בישולים. לפני כן הוא שיחק בוויאריאל, אליה הגיע בגיל צעיר גם למחלקות הנוער. אצל הצוללת הצהובה הסנגלי שיחק 48 משחקים, בהם מצא את הרשת 13 פעמים והוא רשם גם עוד שישה בישולים. כעת, הוא מגיע ליעד שלישי בקריירה.