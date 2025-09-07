דיין שבר שיא כיבושים, שמיר הצטיין עם 16 עצירות

הלגיונרים הישראלים בכדוריד ממשיכים לעשות חיל מעבר לים: יונתן דיין סיים עם שיא כיבושים בגרמניה (11) בניצחון באלינגן, יהב שמיר הצטיין עם 16 עצירות בניצחון הוטנברג מוליכת הבונדסליגה השנייה, כאשר מוסינדי בהונגריה וסגל בפולין סיפקו הופעות בכורה מוצלחות. יואב לומברוזו יפתח את דרכו בליגת האלופות בהמשך השבוע.

הופעות מרשימות לשחקני נבחרת ישראל בבונדסליגה השנייה בגרמניה: יונתן דיין כבש 11 שערים, כולם מהשדה, ב-100% הצלחה, בנוסף לאסיסטים שסיפק בניצחונה של באלינגן על אלבפלורנץ 36:42, במחזור השני. דיין, שמשחק כבר 8 עונות בשתי הבונדסליגות בגרמניה, קבע במשחק זה שיא כיבושים אישי. השוער יהב שמיר סיפק משחק מצוין, שני ברצף, שכלל 16 עצירות ב-41 אחוזים, בניצחונה של הוטנברג על אסן, 25:31. שמיר מעמיד נתון מרשים של 27 עצירות בשני המשחקים הראשונים, באחוזים טובים, והוטנברג מוליכה את טבלת הבונדסליגה השנייה עם שני ניצחונות.

דניאל מוסינדי הבקיע 4 שערים בניצחון הראשון של קבוצתו טאטבאניה על בראון גיונגיוש 26:32 בליגה ההונגרית. רותם סגל כבש 4 שערים ומסר שני אסיסטים בהפסד קבוצתו סטאל מייליץ, בליגה הבכירה בפולין, לאזוטי פולאווי, 29:28 (בפנדלים, לאחר שבזמן החוקי נרשם שיוויון 25:25. בחוקי הליגה הפולנית, משחקים שמסתיימים בשוויון מוכרעים בחלוקת נקודות: אחת לזו שמנוצחת בתום דו קרב פנדלים, ושתיים למנצחת זריקות הכרעה).

מרכז נבחרת ישראל, יואב לומברוזו, וקבוצתו האלופה הרומנית דינמו בוקרשט, יחלו השבוע את העונה בליגת האלופות, במפגש מול ספורטינג ליסבון מפורטוגל במסגרת בית א’, בו מצפים להם מפגשים גם מול קולסטד מנורבגיה, ושפארם מהונגריה, פוקסה ברלין מגרמניה, אלבורג מדנמרק, קיילצ’ה מפולין ונאנט הצרפתית.

עבור לומברוזו זו תהיה עונה שנייה ברציפות שבה הוא מופיע בליגת האלופות (בעונה שעברה קבוצתו הגיעה לשלב ההצלבה). עוד בזווית של המפעלים האירופאים, בגביע אירופה, המפעל השלישי בחשיבותו, דניאל מוסינדי וטאטבאניה יפגשו את נארבו מנורבגיה, בעוד לידור פסו ואלופת יוון, אולימפיאקוס, יתמודדו מול סיראקוזה מאיטליה. הקבוצות הוגרלו לסיבוב השני, שבו ישתתפו גם מכבי ת”א (תתמודד מול אנורתוסיס פמגוסטה מקפריסין) וחולון שתמתין למנצחת בין פאוק סלוניקי לוורסיליה, שתיהן מיוון.