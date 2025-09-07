יום ראשון, 07.09.2025 שעה 19:40
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
63-52עירוני מודיעין1
40-32הפועל ראשל"צ2
43-52הפועל ר"ג3
40-22מכבי פ"ת4
42-32הפועל כפר שלם5
31-12מכבי הרצליה6
33-22הפועל כפ"ס7
34-12הפועל רעננה8
21-62מ.ס קריית ים9
23-32מ.ס כפר קאסם10
22-22הפועל עכו11
15-42הפועל חדרה12
13-22בני יהודה13
04-22הפועל נוף הגליל14
06-32מכבי יפו15
04-02הפועל עפולה16

מחצית ראשונה: הפועל כפר סבא - בני יהודה 0:0

ליגה לאומית, מחזור 3: קצב טוב בלויטה, כשהכתומים מפגינים דומיננטיות ומחפשים את היתרון. במקביל: קריית ים - מודיעין 2:1, כפר שלם - עפולה 0:0

|
מוסטפא סלמי (שחר גרוס)
מוסטפא סלמי (שחר גרוס)

משחקי המחזור השלישי בליגה הלאומית נפתחים הערב (ראשון) עם ארבעה משחקים מעניינים, כאשר במוקד בני יהודה מתארחת אצל הפועל כפר סבא, מ.ס קריית ים פוגשת את עירוני מודיעין והפועל כפר שלם מארחת את הפועל עפולה. בנוסף, הפועל חדרה פוגשת את הפועל עכו.

הפועל כפר סבא – בני יהודה 0:0

אחרי ההפסד הדרמטי לכפר שלם, 3:2 בדקה 100, הכתומים, שנמצאים במקום ה-13 בלבד עם נקודה אחת, רוצים לרשום ניצחון בכורה בליגה מול הירוקים, שמצידם נמצאים במקום השביעי ומגיעים לאחר ההפסד 2:0 למכבי פתח תקווה ומקווים גם כן לחזור למסלול הניצחונות.

דקה 20: קצב טוב באצטדיון לויטה כשבני יהודה מפגינה יותר דומיננטיות אך שתי הקבוצות מחפשות את השער. מי תעלה ראשונה על לוח התוצאות?

הפועל כפר שלם – הפועל עפולה 0:0

המארחת מגיעה אחרי ה-2:3 הדרמטי על בני יהודה עם שער ניצחון בדקה 100, וכאשר היא עם ארבע נקודות ובמקום החמישי, היא רוצה לרשום ניצחון נוסף ולהישאר בלתי מנוצחת. בצד השני, הקבוצה מהצפון נמצאת במקום האחרון, כאשר הפסידה פעמיים וכעת מקווה להפתעה וניצחון בכורה.

דקה 5: הפועל עפולה נשארה בעשרה שחקנים! יציאה רשלנית של השוער סהר חסון שביצע עבירה על ליאל צ’אנה וספג את הכרטיס האדום הישיר!

מ.ס קריית ים – עירוני מודיעין 0:1

מאבק העולות. המארחת מצד אחד השיגה שני ניצחונות במחזורי הפתיחה, אך ירדו לה ארבע נקודות לפני תחילת העונה והיא נמצאת רק במקום התשיעי, אך רוצה להישאר מושלמת. האורחת מנגד עם שש נקודות ומוליכה את הטבלה, כשהיא רוצה להמשיך ולהשלים ניצחון שלישי ברציפות.

דקה 7: שער! קריית ים עלתה ל-0:1: התקפה נהדרת של הצפוניים הסתיימה עם כדור רוחב נהדר לאופק אטיאס, שמקרוב דחק בקלילות לרשת.

דקה 18: שער! מודיעין השוותה ל-1:1! מודיעין ענה בהתקפה יפה משלה, בסופה יואב תומר עט על ריבאונד בתוך הרחבה ושלח את הכדור ישר לרשת.

דקה 29: שער! מודיעין השלימה את המהפך ועלתה ל-1:2! סמואל בראון נכנס מצוין לכדור של אמיר אלה ודחק מזווית לא פשוטה את השער שהפך את הקערה!

הפועל חדרה – הפועל עכו 0:0

מאבק בין שתי קבוצות שעדיין לא רשמו ניצחון בשני המשחקים הראשונים. היורדת הטרייה, המארחת, נמצאת במקום השני ומגיעה אחרי ההפסד הדרמטי למודיעין במחזור הקודם, כשמנגד הקבוצה מהצפון רשמה שתי תוצאות תיקו, כשפעמיים סיימה ב-1:1. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
