ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

בלינגהאם חוזר, אז מי ישלם את המחיר בריאל?

אחרי קרוב לחודשיים, הכוכב בדרך לקאמבק ובמדריד סימנו שני שחקנים שעלולים לשלם את המחיר ולרדת לספסל. המטרה: שהאנגלי יהיה בשיא הכושר בקלאסיקו

|
ג'וד בלינגהאם מול פדרי (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם מול פדרי (IMAGO)

אחרי 54 ימים מחוץ למגרשים, ג'וד בלינגהאם מתקרב לרגע המיוחל: חזרה להרכב של ריאל מדריד. הכוכב האנגלי שנותח באמצע חודש יולי בעקבות פריקת כתף כרונית שממנה סבל עוד מנובמבר 2023, החל להגביר את עומס האימונים עם הכדור לאחרונה, וצפוי לשלב בהדרגה עבודה עם הקבוצה במהלך החודש. במועדון שומרים על גישה זהירה ומדגישים: "אפס סיכון", גם אם השחקן נחוש לחזור מוקדם מהצפוי.

בלינגהאם סחב את הפציעה לאורך עונה שלמה, כולל 100 משחקים תחרותיים בכל המסגרות, לפני שהוחלט בקיץ לעצור הכול ולעבור ניתוח. כעת, כשהשיקום עובר בצורה טובה, ריאל בדרך לקבל בחזרה את אחד הנשקים ההתקפיים האימתניים שלה - בדיוק כשהעונה מתחילה להגביר קצב עם חזרת ליגת האלופות.

מטרת ריאל היא להחזיר את בלינגהאם בשיא הכושר לקראת הקלאסיקו שייערך ב-26 באוקטובר. עד אז, הוא צפוי לשוב לפעילות מלאה בהדרגה, אולי אף לפני פגרת הנבחרות של אוקטובר. עם שובו, צפוי צ’אבי אלונסו לעמוד בפני ההחלטה המורכבת ביותר עד כה בקדנציה שלו - כיצד להכניס את השחקן שהכי השפיע בריאל מבלי לשבור את האיזון שהקבוצה הצליחה למצוא בהיעדרו.

בדרך חזרה. בלינגהאם (רויטרס)בדרך חזרה. בלינגהאם (רויטרס)

האמת היא שבלעדי בלינגהאם, ריאל דווקא נראית יציבה מאוד: שלושה ניצחונות בשלושת משחקי הליגה, רק שער חובה אחד (ממצב נייח), וכמות מצבים מסוכנים נמוכה יותר מכל קבוצה אחרת בליגה. טיבו קורטואה רושם 44% פחות הצלות מאשר בעונה שעברה תחת קרלו אנצ’לוטי – מה שממחיש עד כמה המערך הקיים עובד.

אבל בלינגהאם הוא לא שחקן שאפשר להשאיר על הספסל. הוא סיים את עונתו הראשונה בספרד עם 23 שערים ב-42 משחקים, והצדיק כל אירו מה-103 מיליון ששולמו עליו. עתה, כשישוב, הוא צפוי לשנות את הדינמיקה בהרכב - והשאלה היא מי ישלם את המחיר.

לפי הדיווחים במדריד, שניים מהצעירים המבטיחים של המועדון עלולים למצוא את עצמם מחוץ להרכב: ארדה גולר או פרנקו מסטנטואונו. תלוי באיזה מערך יבחר אלונסו - 4-3-3 או 4-4-2.

ארדה גולר (IMAGO)ארדה גולר (IMAGO)

במערך של 4-3-3, בלינגהאם יתופקד לצידם של אורליאן טשואמני ופדה ואלוורדה בקישור, תפקיד שדורש ממנו יותר אחריות הגנתית ומרחיק אותו מהשער - מה שיכול לאפשר למסטנטואנו להצטרף להתקפה יחד עם ויניסיוס וקיליאן אמבפה. לחלופין, ב-4-4-2, הכוכב האנגלי יזכה ליותר חופש התקפי, כשהקישור ישולב עם גולר, טשואמני ו-ואלוורדה, עם שני חלוצים בלבד - מה שמרחיק את מסטנטואונו מהתמונה.

כך או כך, ריאל תקבל חיזוק משמעותי בזמן קריטי, אבל גם נדרשת לשמור על האיזון שנוצר. בלינגהאם לא חוזר רק כדי להשתלב - הוא חוזר כדי להוביל.

כל שערי פתיחת העונה של ריאל בעשור האחרון
