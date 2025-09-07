מי ינצח? המשיכו להצביע ל-Winner של השבוע

המחזור השני בליגת העל תם לו וממנו יצאנו לפגרת הנבחרות, שתגרום לגעגוע של שבועיים עד לחזרת הכדורגל בזירה המקומית. משחקים רבי שערים, מפגשים צמודים ועצבניים וגם לא מעט דרמות. זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי לבחירת שחקן השבוע של ‘Winner’, כאשר הקרב בין איילסון טבארש, קינגס קאנגווה ודור פרץ צמוד. אלה כל המועמדים לתואר:

קינגס קאנגווה

הקשר של הפועל באר שבע היה זה שפתח את החגיגה עם צמד מהיר תוך שבע דקות, ב-0:7 העוצמתי של הדרומיים על עירוני טבריה באצטדיון טרנר. הזמבי של רן קוז’וק הגיע לעונה ובגדול, ורק פתח לאוהדי הקבוצה מבירת הנגב את התיאבון לעוד עם מופע על היריבה מעיר הכנרת במגרש הביתי.

קינגס קאנגווה מאושר (מרטין גוטדאמק)

דור פרץ

אחרי שדחתה את מחזור הפתיחה לאור המפגש הכפול באירופה, מכבי תל אביב עלתה לראשונה לבלומפילד בעונת 2025/26 של ליגת העל – כשדור פרץ ניצח על התזמורת ב-0:4 המשכנע על מכבי נתניה. הקשר כבש צמד, עם גול בכל מחצית, וכהרגלו ניווט ממרכז השדה את הצהובים לשלוש נקודות וספתח מצוין.

דור פרץ בועט (חגי מיכאלי)

איילסון טבארש

עוד קשר שנכנס לרשימה. הרכש שהגיע לבית”ר ירושלים הקיץ, היה מהבולטים ב-0:0 של הירושלמים מול מכבי חיפה בטדי. כזכור, החבורה של ברק יצחקי נקלעה לחיסרון מספרי אחרי שזוהר זסנו הורחק כבר בדקה העשירית, אך השחקן מקייפ ורדה היה כמעט בכל מקום ודאג לפצות על החסר בהצטיינות.

איילסון טבארש (אורן בן חקון)

ג’בון איסט

הפועל חיפה השיגה ניצחון ראשון העונה בזכות 1:2 על הפועל ירושלים, כשהחלוץ ג’בון איסט שוב היה שם בשביל האדומים מהכרמל עם בישול ושער. הג’מייקני מצא את רוי נאווי בדקה השמינית ועל סף השריקה למחצית, הוסיף כאמור כיבוש משלו – גול שבעצם הפך את התוצאה מול הקבוצה מהבירה.

ג'בון איסט מחפש את הבעיטה (חג'אג' רחאל)

אנטוניו ספר

בני ריינה אומנם לא הצליחה לנצח את הפועל תל אביב וסיימה איתה ב-2:2 אחרי שהובילה פעמיים. אך אין ספק שהקבוצה מהמגזר עשתה חיים קשים במיוחד לאדומים של אליניב ברדה, כשאנטוניו ספר כבש שער גדול לרשת של אסף צור והחזיר את הצפוניים ליתרון זמני – שגרם להרבה דפיקות לב אצל העולה החדשה לליגת העל וגם בסוף לאיבוד נקודות שלה.