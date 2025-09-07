"הייתי בדיכאון כשאבי נפטר, עכשיו הוא הכח שלי"

ארינה סבלנקה הפכה הלילה (בין שבת לראשון) לטניסאית הראשונה שזוכה באליפות ארה"ב הפתוחה לפחות פעמיים ברציפות מאז עשתה זאת סרינה וויליאמס בין 2012 ל-2014. הבלארוסית שמרה על התואר אחרי 3:6 ו-6:7 (3) על אמנדה אניסימובה בדרך לגראנד סלאם רביעי בעייה.

בסיום סבלנקה התרגשה במיוחד כשדיברה על אביה המנוח, סרגיי, שמת ב-2019. "אני מרגישה את ההגנה שלו מלמעלה, אבא שלי הפך לכח שלי", סיפרה סבלנקה בדמעות במסיבת העיתונאים, כשהתייחסה למותו של אביה ולמוטיבציה שהשאירה אותה חזקה, "כשהוא נפטר, הייתי בדיכאון עמוק. אבל החלטתי לקחת את זה כהשראה – להשאיר את שם המשפחה שלנו בהיסטוריה".

סבלנקה, המדורגת ראשונה בעולם, סגרה את העונה עם זכייה בגראנד סלאם אחרי אכזבות כואבות בגמרים הקודמים - באליפות אוסטרליה ובמיוחד ברולאן גארוס. "לא רציתי שזה יקרה שוב", היא אמרה על ההפסד האחרון לקוקו גוף בפאריס, "אז החלטתי לשבת, להסתכל על מה קרה וללמוד מזה. הגעתי לגמרים עם תחושת ביטחון יתר, כאילו זה יקרה מעצמו - והבנתי שזו גישה שגויה. הפעם שלטתי ברגשות שלי וזה עשה את כל ההבדל".

סבלנקה בסיום (IMAGO)

למרות שמול אניסימובה יש לה מאזן שלילי בקריירה (6:3 עד הגמר), במשחק הזה סבלנקה נראתה בשליטה. היא אמנם לא שיחקה את הטניס הכי עוצמתי שלה (רק אייס אחד), אך בחרה גישה סבלנית יותר, עם מינימום טעויות.

בנקודות המכריעות - סבלנקה הייתה שם. היא שמרה על קור רוח בטיי-ברייק המכריע וניצלה את נקודת המשחק השלישית שלה, מה שהביא אותה לקריסה רגשית על המשטח. "הפעם זה היה שונה, הייתי צריכה לעבור הרבה כדי להגיע לרגע הזה, כל השיעורים הקשים עברו, אבל זה היה שווה את זה", אמרה בסיום.

אניסימובה אמרה בסיום לסבלנקה: "אני נפעמת ממה שהשגת. את והצוות שלך מדהימים. היה לי מסע מטורף - וזה היה משחק לא פשוט, אבל את באמת מיוחדת".