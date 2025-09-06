יום ראשון, 07.09.2025 שעה 01:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

רודרי: כדור הזהב? מקצועית, דמבלה או ויטיניה

הקשר נשאל מי צריך להיות היורש שלו והפתיע: "רוצה לומר לאמין ימאל או פדרי כי הם בנבחרת שלי, אבל פאריס הייתה הקבוצה של השנה". וגם: הפציעה הקשה

|
רודרי ולאמין ימאל (IMAGO)
רודרי ולאמין ימאל (IMAGO)

שנה קשה מאוד עברה על רודרי, דווקא אחרי השנה הטובה בקריירה. הספרדי זכה לפני שנתיים באליפות עם מנצ’סטר סיטי וביורו עם ספרד, מה שסידר לו את כדור זהב, אך הוא נפצע קשה ונעדר למשך תקופה ארוכה מאוד, כאשר לאחרונה הוא חזר לשחק ואף לפתוח, כשלאט לאט הוא גם חוזר לכושר שאפיין אותו, ואפילו הוא זומן שוב לסגל של נבחרת ספרד.

רודרי הגיע למסיבת העיתונאים לקראת המשחק של לה רוחה נגד טורקיה מחר (ראשון, 21:45) במוקדמות המונדיאל, זאת אחרי שהספרדים ניצחו 0:3 את בולגריה ביום חמישי. בכל מקרה, הקשר של סיטי דיבר על לא מעט נושאים מעניינים, כמו החזרה שלו מהפציעה, הכושר שלו ומי לדעתו צריך לזכות בכדור הזהב ולהיות היורש שלו לפרס.

רודרי פתח: “אני מרגיש נהדר מבחינה פיזית. זו הייתה שנה ארוכה מאוד עבורי, ניסיתי לנוח, לעשות את הדברים הנכונים. עכשיו אני שוב נהנה, חוזר לקצב. הכי חשוב שהגוף כבר לא מציק לי. הסוללות שלי טעונות, אין לי כאבים, ואני עם הרבה התרגשות. רציתי לשכוח מהפציעה מהר ולהתמקד במה שאני אוהב. אני עדיין לא שם לגמרי, אבל הזמן יעשה את שלו”.

רודרי (רויטרס)רודרי (רויטרס)

הקשר נשאל על כדור הזהב: “פאריס הייתה הקבוצה של העונה. קשה לא לתת את זה למישהו משם. הייתי שמח אם זה יילך ללאמין ימאל או לפדרי, חברים שלי לנבחרת ספרד, אבל מקצועית צריך לתת את זה לאוסמן דמבלה או לוויטיניה, זו דעתי”.

כמו גול: קרראס מציל את הבלאנקוס
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */