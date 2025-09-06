רודרי: כדור הזהב? מקצועית, דמבלה או ויטיניה

שנה קשה מאוד עברה על רודרי, דווקא אחרי השנה הטובה בקריירה. הספרדי זכה לפני שנתיים באליפות עם מנצ’סטר סיטי וביורו עם ספרד, מה שסידר לו את כדור זהב, אך הוא נפצע קשה ונעדר למשך תקופה ארוכה מאוד, כאשר לאחרונה הוא חזר לשחק ואף לפתוח, כשלאט לאט הוא גם חוזר לכושר שאפיין אותו, ואפילו הוא זומן שוב לסגל של נבחרת ספרד.

רודרי הגיע למסיבת העיתונאים לקראת המשחק של לה רוחה נגד טורקיה מחר (ראשון, 21:45) במוקדמות המונדיאל, זאת אחרי שהספרדים ניצחו 0:3 את בולגריה ביום חמישי. בכל מקרה, הקשר של סיטי דיבר על לא מעט נושאים מעניינים, כמו החזרה שלו מהפציעה, הכושר שלו ומי לדעתו צריך לזכות בכדור הזהב ולהיות היורש שלו לפרס.

רודרי פתח: “אני מרגיש נהדר מבחינה פיזית. זו הייתה שנה ארוכה מאוד עבורי, ניסיתי לנוח, לעשות את הדברים הנכונים. עכשיו אני שוב נהנה, חוזר לקצב. הכי חשוב שהגוף כבר לא מציק לי. הסוללות שלי טעונות, אין לי כאבים, ואני עם הרבה התרגשות. רציתי לשכוח מהפציעה מהר ולהתמקד במה שאני אוהב. אני עדיין לא שם לגמרי, אבל הזמן יעשה את שלו”.

רודרי (רויטרס)

הקשר נשאל על כדור הזהב: “פאריס הייתה הקבוצה של העונה. קשה לא לתת את זה למישהו משם. הייתי שמח אם זה יילך ללאמין ימאל או לפדרי, חברים שלי לנבחרת ספרד, אבל מקצועית צריך לתת את זה לאוסמן דמבלה או לוויטיניה, זו דעתי”.