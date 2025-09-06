יושב וסופר כסף: סטרלינג לא מצא קבוצה ומנודה

שלוש שנים אחרי שהפך לרכש הבולט הראשון של טוד בוהלי בצ'לסי, נדמה כי קריירת הצמרת של ראחים סטרלינג נמצאת בנקודת שפל. הקשר האנגלי בן ה-30, שנרכש ממנצ'סטר סיטי תמורת כ-56 מיליון אירו ונחשב לבורג מרכזי בפרויקט החדש של המועדון, מוצא את עצמו היום מחוץ לתוכניות, ולמעשה מחוץ לסגל.

לאחר עונה מאכזבת בהשאלה לארסנל, שם כבש שער אחד בלבד ב-28 הופעות, סטרלינג הוסר מהסגל הבכיר של צ’לסי בקיץ האחרון. החלון נסגר, והקשר נותר בלונדון, ללא קבוצה חדשה וללא אופק ברור. לפחות עד ינואר, סטרלינג לא צפוי לשוב לשחק.

אחת הבעיות המרכזיות היא כמובן כלכלית: סטרלינג חתום עד 2027 ומרוויח שכר עתק של כ-325 אלף ליש"ט לשבוע, השכר הגבוה ביותר במועדון. לפי דיווח ב-BBC, צ’לסי אינה מוכנה לשלם את מלוא יתרת חוזהו (שכ-30 מיליון ליש"ט עדיין נותרו בו), ואילו סטרלינג מצדו לא ממהר לוותר על כספו.

טוד בוהלי (רויטרס)

לצד סטרלינג, גם אקסל דיאסי ודויד דטרו פופאנה נחשבים לחלק ממה שמכונה באנגליה "יחידת הפצצות", שחקנים שצ’לסי ניסתה להיפטר מהם ללא הצלחה. לפי הדיווח, סטרלינג מתאמן כיום בנפרד, לא משתמש במתקנים של הקבוצה הבכירה, וממתין לראות האם ינואר יביא איתו שינוי.