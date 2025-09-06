יום שבת, 06.09.2025 שעה 21:18
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

יושב וסופר כסף: סטרלינג לא מצא קבוצה ומנודה

האנגלי חתום בצ'לסי, אך לא מתאמן עם השחקנים ולא משתמש ברוב המתקנים של הבלוז, ועדיין מרוויח הכי הרבה מכל שחקני המועדון. המספרים מהחוזה בפנים

|
ראחים סטרלינג (IMAGO)
ראחים סטרלינג (IMAGO)

שלוש שנים אחרי שהפך לרכש הבולט הראשון של טוד בוהלי בצ'לסי, נדמה כי קריירת הצמרת של ראחים סטרלינג נמצאת בנקודת שפל. הקשר האנגלי בן ה-30, שנרכש ממנצ'סטר סיטי תמורת כ-56 מיליון אירו ונחשב לבורג מרכזי בפרויקט החדש של המועדון, מוצא את עצמו היום מחוץ לתוכניות, ולמעשה מחוץ לסגל.

לאחר עונה מאכזבת בהשאלה לארסנל, שם כבש שער אחד בלבד ב-28 הופעות, סטרלינג הוסר מהסגל הבכיר של צ’לסי בקיץ האחרון. החלון נסגר, והקשר נותר בלונדון, ללא קבוצה חדשה וללא אופק ברור. לפחות עד ינואר, סטרלינג לא צפוי לשוב לשחק.

אחת הבעיות המרכזיות היא כמובן כלכלית: סטרלינג חתום עד 2027 ומרוויח שכר עתק של כ-325 אלף ליש"ט לשבוע, השכר הגבוה ביותר במועדון. לפי דיווח ב-BBC, צ’לסי אינה מוכנה לשלם את מלוא יתרת חוזהו (שכ-30 מיליון ליש"ט עדיין נותרו בו), ואילו סטרלינג מצדו לא ממהר לוותר על כספו.

טוד בוהלי (רויטרס)טוד בוהלי (רויטרס)

לצד סטרלינג, גם אקסל דיאסי ודויד דטרו פופאנה נחשבים לחלק ממה שמכונה באנגליה "יחידת הפצצות", שחקנים שצ’לסי ניסתה להיפטר מהם ללא הצלחה. לפי הדיווח, סטרלינג מתאמן כיום בנפרד, לא משתמש במתקנים של הקבוצה הבכירה, וממתין לראות האם ינואר יביא איתו שינוי.

