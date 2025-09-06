יום שבת, 06.09.2025 שעה 17:17
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

חשש: הפציעה של גאבי חמורה יותר משחשבו

לאחר שקשר ברצלונה נפצע בברכו, דווח שהוא צפוי לחזור לשחק אחרי פגרת הנבחרות, אך כעת גובר החשש שלא ישוב למגרשים החודש. המטרה: להכשירו עד פ.ס.ז׳

גאבי (IMAGO)
גאבי (IMAGO)

קשר ברצלונה ונבחרת ספרד, גאבי, נפצע בשבוע שעבר בברכו הימנית. תחילה, דווח שהשחקן בן ה-21 יחזור למגרשים לאחר פגרת הנבחרות, אך כעת עולה חשש כי חומרת הפציעה גבוהה משחשבו.

על פי דיווחים, ייתכן כי הרגישות בברך לא חלפה לקשר המוכשר, והוא צפוי להחמיץ את כל חודש ספטמבר, שיכלול גם את מחזור הפתיחה של ליגת האלופות נגד ניוקאסל.

המטרה העיקרית של ברצלונה היא לנסות להכשיר אותו עד לתחילת אוקטובר, שם יחכה לה מפגש מסקרן במיוחד נגד אלופת אירופה, פאריס סן ז׳רמן. הקטלונים יקוו שהקשר יתאושש מפציעתו עד אז וינסו להסתדר בלעדיו לאורך התקופה הקרובה.

