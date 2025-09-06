יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:45
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

צפו: הודלף הסרטון מהעימות של מסי בארגנטינה

הפרעוש תועד מתעמת עם שחקנה של ונצואלה תומאס רינקון ובהמשך אף התווכח עם רונדון במשחק שנערך במונומנטאל. שחקנים ואנשי צוות משתי הנבחרות התערבו

|
ליאו מסי (צילום מסך)
ליאו מסי (צילום מסך)

תמונות מודלפות חשפו עימות סוער בין ליאו מסי לתומאס רינקון במנהרת חדרי ההלבשה באצטדיון מונומנטאל. מסי ורינקון התעמתו בדרך לחדר ההלבשה ושחקנים משתי הנבחרות נאלצו להפריד ביניהם במהלך המשחק בין ארגנטינה לוונצואלה השבוע.

המשחק, שהיה האחרון של הפרעוש במדי נבחרתו על אדמתה, הסתיים בניצחון מרשים 0:3 מול ונצואלה, שבו כבש מסי צמד והעניק לקהל רגע פרידה מרגש. עם זאת, לצד החגיגות נרשמה גם דרמה לא נעימה, כשאחד השחקנים הוותיקים והמוערכים של נבחרת ונצואלה רשם עימות מילולי ופיזי קל עם מספר 10, שהצריך את התערבות חבריהם לנבחרות.

האירוע החל בירידה להפסקה, כאשר התוצאה עמדה על 0:1 לארגנטינה. רינקון ניגש למסי, העיר לו על פעולה שביצע קודם לכן ואף דחף אותו קלות. מסי לא נשאר אדיש והשיב, אך לפני שהדברים יצאו משליטה התערב חלוץ הנבחרת סאלומון רונדון והרחיק את השניים. בהמשך נראה מסי נרגע כשהתחבק עם חברו לשעבר מאינטר מיאמי, ג’וזף מרטינס, והשניים עזבו יחד את המקום בשיחה ידידותית.

עימות בחדר ההלבשה בין מסי לרינקון

בראיון לאחר המשחק, מסי התייחס בהתרגשות לפרידה מהקהל המקומי: "חוויתי כאן כל כך הרבה דברים, טובים ופחות טובים, אבל תמיד זו שמחה לשחק מול האוהדים שלנו". הקפטן הארגנטינאי נשאל גם על השתתפותו במונדיאל 2026 ואמר: "בהתחלה זה נראה לא הגיוני שאהיה שם, אבל אני חלק מהתהליך וכשאני מרגיש טוב פיזית, הכל מצביע על כך שאשחק במונדיאל. מה שברור זה שהמשחק הזה היה האחרון שלי כאן במשחק רשמי על נקודות".

בארגנטינה כבר הבהירו כי עם העלייה למונדיאל שכבר מובטחת, המטרה המרכזית היא לשמור על מסי ולא להעמיס עליו. לכן הוא לא יצטרף למסע המשחק הקרוב מול אקוודור, כשהדגש הוא לשמור עליו בכושר ולהבטיח שיוכל להוביל את הנבחרת בטורניר הגדול ביותר בקיץ 2026.

