ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

ברצלונה מעוניינת בגואהי, גם ריאל מדריד עוקבת

באנגליה מדווחים שהבלם של קריסטל פאלאס, שעסקת העברתו לליברפול קרסה ברגע האחרון, נמצא על הרדאר של הקטלונים לקראת העונה הבאה, אז הוא מסיים חוזה

|
מארק גואהי (IMAGO)
מארק גואהי (IMAGO)

חלון ההעברות נסגר ביום שני האחרון, אך בהנהלת ברצלונה ממשיכים לעקוב אחר שוק ההעברות במבט קדימה. אחת העמדות שעשויות לקבל חיזוק בעונה הבאה היא עמדת הבלם. איניגו מרטינס עזב בקיץ, ואנדראס כריסטנסן עלול לעזוב כבר בשנה הקרובה, שכן חוזהו מסתיים ב־30 ביוני ובשלב זה הוא לא צפוי להאריכו.

בהקשר הזה, באנגליה מצביעים על התעניינותה של ברצלונה בבלם קריסטל פאלאס בן ה־25, מארק גואהי, שנחשב לשחקן קבוע בסגלו של מאמן נבחרת אנגליה, תומאס טוכל. גואהי היה על סף מעבר לליברפול בחלון האחרון, אך העסקה לא יצאה לפועל, דבר שעורר את כעסו של הבלם, קפטן הקבוצה שזכתה לאחרונה בגביע.

מדובר בשחקן מעניין במיוחד, שכן חוזהו של גואהי מסתיים ב־30 ביוני 2026, מה שיאפשר לו לעבור בחינם. הבלם דחה כל הצעה מצד פאלאס לחדש את החוזה שחתם עליו כשהגיע מצ’לסי ב־2021 תמורת 23 מיליון אירו. עם זאת, לברצלונה צפויה תחרות לא פשוטה, מאחר שבאנגליה מציינים שגם ריאל מדריד עוקבת מקרוב אחרי מצבו, בעוד ליברפול טרם ויתרה ועשויה לשוב לתמונה כבר בינואר.

גואהי, ששיחק העונה את כל הדקות ואף כבש שער אחד, נחשב לבלם חזק ומהיר, שמצטיין בזכייה במאבקים אישיים, גם באוויר וגם על הקרקע. הוא כבר הרשים באליפות אירופה האחרונה, ורמת המשחק שלו השתפרה בצורה ניכרת בעונות האחרונות.

