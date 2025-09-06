ענק: ששון זכה בתואר הזוגות באליפות ארה"ב

השנה האחרונה של גיא ששון הפכה לסיפור הצלחה מסחרר. הטניסאי הפראלימפי בן ה-45 רשם הלילה (בין שישי לשבת) הישג נוסף כשקטף יחד עם שותפו ההולנדי נילס וינק את תואר הזוגות בכיסאות גלגלים באליפות ארצות הברית הפתוחה.

השניים, המדורגים ראשונים בקטגוריית הקוואד, הרמה הגבוהה ביותר בענף, לא התקשו בגמר וגברו על פרנסיסקו קאיולף מצ’ילה ואנריקה לסארטה מארגנטינה בתוצאה חד-צדדית 1:6, 1:6.

עבור ששון מדובר בהמשך ישיר לשנה חלומית, אחרי שזכה עם וינק גם ברולאן גארוס ובווימבלדון. זהו תואר גרנד סלאם שישי בקריירה שלו: שתי זכיות יחידים בפריז (2024 ו-2025), אליפות זוגות נוספת בצרפת (2025), אליפות זוגות בווימבלדון (2025) וכעת גם באמריקה.

ששון, שהחל את דרכו בסבב רק בשנת 2018, שלוש שנים לאחר שנפצע בתאונת סנובורד קשה, הפך בתוך פחות מעשור לאחד השמות הגדולים בעולם הטניס הפראלימפי. הזכיות האחרונות ממקמות אותו בלב הצמרת העולמית ומבססות את מעמדו כאגדה ספורטיבית ישראלית אמיתית.