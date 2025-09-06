יום שני, 08.09.2025 שעה 20:43
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
93-83פאריס סן-ז'רמן1
90-53ליון2
74-113ליל3
64-63מונאקו4
63-53לאנס5
63-43שטרסבורג6
66-63טולוז7
42-23אנז'ה8
45-23ראן9
34-53מארסיי10
36-53לה האבר11
35-43ניס12
32-13נאנט13
34-23אוקזר14
38-53פ.צ. פאריס15
38-53לוריין16
18-43ברסט17
07-23מץ18

זעם בפ.ס.ז' על נבחרת צרפת בגלל פציעת דמבלה

סערה: אלופת אירופה טוענת שהזהירה את ראשי הנבחרת, הכוכב עלה במקום דואה בהפסקה ודשאן ניסה לתרץ: "לא הייתה סיבה לחשוש, זה יכול לקרות לכל אחד"

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

פאריס סן ז'רמן זועמת לאחר פציעתו של אוסמן דמבלה במדי נבחרת צרפת במשחק מוקדמות מונדיאל 2026 מול אוקראינה (0:2) שנערך בפולין. דמבלה, שפתח את השבוע עם סימני פציעה עוד באימון הקבוצה בקלרפונטן, עלה לשחק כמחליף בהפסקה במקום דזירה דואה הפצוע, אך נאלץ לרדת בדקה ה-81 כשהוא מחזיק בירך.

בפאריס זעמו במיוחד משום שכבר לפני ההתכנסות הזהירו את הצוות הרפואי של נבחרת צרפת שלא לשתף את דמבלה, שנפצע שבוע קודם לכן במדי פ.ס.ז' מול טולוז וסבל ממתיחה בשריר הירך. למרות זאת, בצרפת החליטו לשתפו, והפעם דווקא נפגע ברגל השנייה, כשבמועדון מתייחסים לכך כהתעלמות מוחלטת מהמלצותיהם ומהסיכון הגבוה להחמרה.

דזירה דואה, שנפצע בשוק במחצית הראשונה, פינה את מקומו לדמבלה, אך החילוף הפך לבעיה כפולה. “אחרת לא הייתי מעלה אותו”, ניסה דידייה דשאן להצדיק את עצמו במסיבת העיתונאים. “זו הירך השנייה, לא משהו חמור. הוא היה בכושר טוב, אבל לצערו זה קרה. זה יכול לקרות לכל אחד. אם לא היה כשיר, הייתי בוחר שחקן אחר. על פי מה שהוא הרגיש והמצב הרפואי, לא הייתה שום סיבה לחשוש”.

דידייה דשאן (IMAGO)דידייה דשאן (IMAGO)

אולם בצרפת עצמה נשמעו ביקורות. ז’אן-לואי טורה ב־RMC אמר: “זו טעות ניהולית של דשאן. הכוונה הייתה שדמבלה ישחק מעט מאוד או בכלל לא, אבל בגלל הפציעה של דואה הוא שיחק 45 דקות. זה שחקן עם אימון אחד בלבד בשבוע האחרון אחרי מתיחה בשריר, האם היה הכרחי לסכן אותו כשיש עוד שחקנים על הספסל ועוד משחק מול איסלנד?”.

דניאל ריולו הוסיף: “קשה לי להאמין שבכדורגל המודרני, עם כל תשומת הלב הרפואית, מאמן מעלה שחקן בלי אור ירוק מלא מהצוות הרפואי. לומר את זה משמעו שהצוות לא נתן אישור מוחלט ושדשאן לקח סיכון עם הבריאות של דמבלה. אתה יכול להיפצע בדקה ה-5 או ה-75, אם יש סיכון, זה יקרה. אני פשוט לא מבין”.

דשאן עצמו רמז כי דמבלה לא ימשיך עם הנבחרת ויחזור לפאריס כבר בימים הקרובים. עבור פ.ס.ז', מדובר במכה קשה לקראת שבוע עמוס, עם משחק ליגה נגד לאנס, פתיחת ליגת האלופות מול אטאלנטה, ולאחר מכן ‘קלאסיק’ מול מארסיי. במועדון חוששים כי הפציעה תערער את תוכניותיהם ומפנים אצבע מאשימה כלפי ההתנהלות של הנבחרת הצרפתית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */