סולומון ודסה הלהיבו, אפשר לחלום מול איטליה

נבחרת ישראל הביסה 0:4 את מולדובה בקישינב, באחד ממשחקיה הטובים ביותר בשנים האחרונות, ופודקאסט “שיחת היום” התכנס כדי לסכם את המשחק ולהתכונן למפגש מול איטליה בהונגריה.

רז אמיר ועמית לוינטל עם המסקנות מהמשחק, שמים זרקור על מנור סולומון ואלי דסה שהלהיבו מאוד, ונבחרת שלמה שנתנה תקווה שאפשר לצאת עם תוצאה טובה ונקודה לפחות מול האיטלקים בדברצן.

על דור פרץ, אליאל פרץ, אוסקר גלוך, תאי בריבו, ההכנה הנכונה של רן בן שמעון, היריבה הבאה והזרקור שיופנה כעת לשני הבלמים והשוער - שנמצאים בתקופה בעייתית, כל אחד מסיבותיו. האזנה נעימה.