ליגה צרפתית 25-26
93-83פאריס סן-ז'רמן1
90-53ליון2
74-113ליל3
64-63מונאקו4
63-53לאנס5
63-43שטרסבורג6
66-63טולוז7
42-23אנז'ה8
45-23ראן9
34-53מארסיי10
36-53לה האבר11
35-43ניס12
32-13נאנט13
34-23אוקזר14
38-53פ.צ. פאריס15
38-53לוריין16
18-43ברסט17
07-23מץ18

לואיס אנריקה עבר תאונה ושבר את עצם הבריח

מאמן פ.ס.ז' עבר תאונת אופניים וסובל מפציעה לא פשוטה, כשייאלץ לעבור ניתוח, כך נמסר מהמועדון: "מעניקים לו את מלוא התמיכה ומאחלים החלמה מהירה"

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

מאמן פאריס סן ז'רמן, לואיס אנריקה, עבר תאונת אופניים אתמול (שישי) ונזקק לטיפול רפואי דחוף. בדיקות שנערכו העלו כי הספרדי שבר את עצם הבריח, והוא ייאלץ לעבור ניתוח. מהמועדון נמסר כי הם מעניקים לו את מלוא התמיכה ומאחלים לו החלמה מהירה, תוך הבטחה לעדכן בהמשך על מצבו.

לואיס אנריקה בן ה-55, אחד המאמנים הבכירים בכדורגל העולמי, מונה למאמן פאריס סן ז'רמן בקיץ 2023. לפני כן הוביל את נבחרת ספרד במשך ארבע שנים, כולל הופעה בחצי גמר יורו 2020, ונחשב לדמות משמעותית בהתפתחות דור השחקנים הצעירים בלה רוחה.

הישג השיא בקריירת האימון שלו הגיע בברצלונה, שם עמד על הקווים בין 2014 ל-2017 וזכה בטרבל ההיסטורי בעונתו הראשונה, אליפות ספרד, גביע המלך וליגת האלופות. בסך הכל רשם עם ברצלונה תשעה תארים בשלוש עונות בלבד, ביניהם גם אליפות העולם לקבוצות.

לואיס אנריקה (רויטרס)לואיס אנריקה (רויטרס)

עוד קודם לכן שיחק לואיס אנריקה כשחקן קישור והתקפה בריאל מדריד ובברצלונה, בשורותיה הפך לאחד הסמלים של שנות ה-90. הוא רשם מעל 60 הופעות במדי נבחרת ספרד, כולל השתתפות בשלושה מונדיאלים ויורו אחד.

כעת, כשהוא מתמודד עם פציעה לא פשוטה, יידרש הצוות המקצועי למצוא פתרונות זמניים עד לשובו לקווים. במועדון הדגישו כי בריאותו של המאמן נמצאת מעל הכל, והמסר המרכזי היה אחדות ותמיכה: "אנחנו מאחלים ללואיס החלמה מהירה וחזרה בריאה למגרשים".

