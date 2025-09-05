פרשייה מטלטלת: לנארד והקליפרס מסתבכים

האם אחד הכוכבים הגדולים של ה-NBA עקף את חוקי הליגה? בימים האחרונים מתמקדים כלי התקשורת בארה”ב בחשיפה של הכתב פבלו טורה, שטען בפודקאסט הפופולארי שלו כי קוואי לנארד הרוויח 28 מיליון דולר מחברת פיננסיים המתמקדת בתחום בקיימות, בה השקיע בעלי קבוצתו הנוכחית סטיב באלמר, וזאת כדי לעקוף את תקרת השכר שנקבעה בליגה הטובה בעולם.

אתמול (שישי) הגיעה תגובתו של הבעלים המתוקשר, שטען בראיון שלא נעשה שום דבר בלתי חוקי: “מהיום בו קניתי את הקבוצה, הקפדנו לעשות דברים בדרך הישרה. החוזה החדש של קוואי נחתם באוגוסט 2021, החברה חתמה איתנו על הסכם חסות בספטמבר, ונציגיה הכירו את קוואי רק בחודש נובמבר”.

באלמר, מנכ”ל מייקרוסופט בעבר ובעלי לוס אנג’לס קליפרס בהווה, משמר את מקומו כאחד מעשרת האנשים העשירים בעולם, והונו מוערך בשנת 2025 ביותר מ-150 מיליארד דולר. החברה “Aspiration” הייתה אחת מנותנות החסות לקליפרס ב-2021, ובאלמר השקיע בה במקביל כ- 50 מיליון דולר.

סטיב באלמר יושב לצד ברק אובמה (IMAGO)

הבעלים הסביר כי על פי חוקי הליגה “ניתן להפגיש בין ספורטאים לנותני חסות, אך אסור למועדון להיות מעורב באופן ישיר בעסקים ישירים ביניהם”. האולסטאר שזכה פעמיים באליפות עם סן אנטוניו ספרס ב-2014 ועם טורונטו ראפטורס ב-2019 אכן חתם באמצעות חברה על שמו על חוזה מול Aspiration, אך בפועל לא פרסם שום דבר בעבורו קיבל את השכר העצום.

בחשיפה של טורה אף נטען כי לכאורה לחוזה הוכנס סעיף לפיו לנארד ימשיך לקבל שכר כל עוד יישאר שחקן של הקליפרס, מה שמעורר חשד כי באופן זה יכול היה באלמר לעקוף את תקרת השכר ולשלם לכוכב שלו מעבר ל-176.2 מיליון דולר לארבע שנים להם התחייב במסגרת המגבלות של הליגה.

דני אבדיה שומר על קוואי לנארד (רויטרס)

אם יתברר שהקליפרס אכן עקפו את חוקי תקרת השכר, הם עלולים לעמוד בפני ענישה חמורה מצד הליגה, כאשר בין הסנקציות האפשריות: קנסות כספיים במיליוני דולרים, שלילת בחירות דראפט ואף הטלת מגבלות על עסקאות עתידיות ושלילת חריגות שכר. במקרי קיצון, ייתכנו עונשים אישיים נגד מנהלים או השעיות הן של שחקנים והן של בעלים, מה ששם את באלמר ולאנרד במוקד.

יש לציין כי Aspiration נכנסה לחובות עקב הונאות של אחד ממייסדי החברה, שהסתכמו בקרוב ל-250 מיליון דולר, אשר הובילו לפשיטת רגל, אך עוד קודם לכן בסיום עונת 2022/23 ניתקה הקבוצה מ-L.A את יחסיה עמה וביטלה את הסכם החסות. קוואי לנארד אגב, כהרגלו, שותק.